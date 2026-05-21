Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2026 года

Продолжается 1548-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 мая 2026 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 233 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 98 авиационных ударов, сбросив 325 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8902 дронов-камикадзе и осуществил 3047 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Пустогород и Товстодубово Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы противника и одну артиллерийскую систему врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений, агрессор нанес два авиационных удара с применением семи КАБ, осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковало позиции наших подразделений в сторону Избицкого и в районах Старицы и Лимана.

На Купянском направлении враг атаковал семь раз в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка и Новоосиново.

На Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево, Диброво, Озерное, Ставки, Лиман, Ямполь.

На Славянском направлении противник штурмовал пять раз в районах населенных пунктов Закотное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг совершал одно штурмовое действие в районе Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты провели 27 атак в сторону Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Плещеевки, Торецкого, Новопавловки, Софиевки, Свободного, Белицкого и Кучеров Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Новоалександровка, Покровск, Уют, Никаноровка, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Александроград, Ивановка и Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Воздвижовки, Цветочного, Староукраинки, Доброполье, Железнодорожное, Гуляйпольское, Елена Константиновка, Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли две попытки противника продвинуться вперед в районах населённых пунктов Щербаки и Степногорска.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок враг не обнаружен.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.