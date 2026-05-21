Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1548 добу повномасштабної війни становлять 1 352 980 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 травня втратила:

особового складу – близько 1 352 980 (+910) осіб;

танків – 11 943 (+0) од;

бойових броньованих машин – 24 591 (+5) од;

артилерійських систем – 42 454 (+54) од;

РСЗВ – 1 797 (+2) од;

засоби ППО – 1 389 (+1) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 302 787 (+1 715) од;

крилаті ракети – 4 632 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 98 070 (+202) од;

спеціальна техніка – 4 207 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

