Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1548 добу повномасштабної війни становлять 1 352 980 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 травня втратила:
- особового складу – близько 1 352 980 (+910) осіб;
- танків – 11 943 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 24 591 (+5) од;
- артилерійських систем – 42 454 (+54) од;
- РСЗВ – 1 797 (+2) од;
- засоби ППО – 1 389 (+1) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 302 787 (+1 715) од;
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 98 070 (+202) од;
- спеціальна техніка – 4 207 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
