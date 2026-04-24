Финансы в кризис: что руководитель должен контролировать лично, а не делегировать

Кризисыэто не исключение из правил, а часть экономического цикла. В современной экономике вопрос уже давно не в том, столкнется ли компания с периодом серьезных внешних вызовов, а в том, когда именно это произойдет и насколько она будет готова к этому.

В стабильные периоды большинство руководителей не погружаются глубоко в финансовую операционную деятельность. Эту роль берет на себя финансовая команда, прежде всего CFO. Именно она отвечает за управленческий учет, планирование денежных потоков и контроль расходов. Уровень вовлеченности CEO в финансовые процессы может существенно отличаться и зависит от многих факторов: управленческого стиля руководителя, масштаба бизнеса и зрелости финансовой функции в компании.

Однако в периоды нестабильности часть финансовых вопросов неизбежно возвращается на уровень первого человека. И дело не в микроменеджменте. Речь идет о том, чтобы руководитель лично понимал ключевые параметры финансовой устойчивости бизнеса.

Для украинских компаний этот вопрос особенно актуален из-за высокого уровня интеграции в глобальную экономику. Одно из наших исследованийPayoneer SMB Ambitions Barometer 2024 – показывает, что 61% клиентов украинских малых и средних компаний находится за пределами страны , что значительно превышает глобальный показатель ( 47,3% ). Приблизительно 59% доходов украинских МСБ формируются благодаря экспорту. Это означает, что финансовая устойчивость таких компаний напрямую зависит от международных платежей, валютных колебаний, регуляторных условий и общей макроэкономической ситуации.

В таких условиях руководителю важно не только видеть отчет о прибылях и убытках, но и понимать, как работает финансовая система компании в целомот денежных потоков до ключевых рисков и приоритетов распределения ресурсов.

В классической теории корпоративных финансов устойчивость бизнеса обычно рассматривается через четыре базовых элемента: ликвидность, управление рисками, распределение капитала и надежность финансовых процессов. Именно эти зоны в периоды нестабильности требуют от руководителя особого внимания.

Далее рассмотрим, какие по этим финансовым вопросам CEO действительно важно держать в поле личного понимания и почему именно они становятся критическими в условиях кризиса.

Контроль №1. Реальная ликвидность и денежные потоки

Первое, на что руководители обычно начинают смотреть повнимательнее во время кризиса, это ликвидность. Именно здесь быстрее всего проявляются реальные проблемы бизнеса.

Финансовая отчетность может показать прибыль, но в то же время компания может испытывать серьезный дефицит средств. Разница между бухгалтерской прибылью и фактическим денежным потоком особенно заметна в периоды нестабильности.

Сегодня давление на денежные потоки усиливается и внешними факторами. 36% украинских МПБ сталкиваются с высокими затратами международной деятельности (в частности, логистикой, тарифами и комиссиями за трансграничные транзакции), а 41% компаний отмечают влияние геополитических и экономических событий на свою деятельность (Payoneer SMB Ambitions Barometer 2024). Все это оказывает непосредственное влияние на денежные потоки: увеличивает расходы, создает неопределенность в сроках платежей и усложняет финансовое планирование.

В такой ситуации вопрос ликвидности выходит на первый план. Именно поэтому даже в крупных компаниях финансовые директора в периоды нестабильности могут начинать день с анализа остатков на счетах и планирования ключевых платежей. Для CEO это не значит необходимость лично вести платежный календарь. Но руководителю важно понимать базовую картину денежных потоков компании, прежде всего, несколько ключевых вещей:

  • сколько средств фактически доступно компании сейчас;
  • какие платежи являются критическими в перспективе;
  • когда ожидаются основные поступления средств;
  • где могут возникнуть кассовые разрывы.

Именно ликвидность часто становится первым индикатором финансовых проблем. Поэтому в кризисные периоды контроль над денежными потокамине просто финансовая операционная функция, а один из ключевых элементов устойчивости бизнеса.

Контроль №2. Внешние финансовые риски: курс, ставки и макроэкономика

Вторая зона, которая в кризисный период нуждается в повышенном внимании руководителя,это внешние финансовые риски. Речь идет прежде всего о валютных колебаниях, изменениях процентных ставок, регуляторной среде и других макроэкономических факторах.

Важно подчеркнуть: задача CEOне предусматривать движение валютного рынка. Даже профессиональные аналитики часто ошибаются в прогнозах курса. В то же время руководителю необходимо понимать, насколько бизнес чувствителен к таким изменениям.

В частности, критическими становятся несколько вопросов. Какая часть дохода компании формируется в иностранной валюте? В какой валюте номинированы основные издержки? Как изменение курса влияет на маржинальность? И какие внешние экономические действияот конфигураций регуляторных требований до роста процентных ставокмогут поменять финансовую картину компании.

Многие компании до сих пор недооценивают масштаб этих рисков. Это хорошо видно из данных Payoneer SMB Ambitions Barometer 2024 года. Только 6% украинских предпринимателей считают себя готовыми к неожиданным колебаниям валютных курсов (для сравнения: глобальный показатель составляет примерно 20% ). Подобная ситуация наблюдается и в отношении других макроэкономических факторов. К изменениям регуляторных требований готовы только 13% компаний (против 23% в мире) , а к инфляции и росту процентных ставок16% (при глобальном показателе 20%) .

Эти цифры демонстрируют существенный разрыв: бизнес все активнее работает на международных рынках, но не всегда достаточно подготовлен к экономическим факторам, сопровождающим такую интеграцию.

Поэтому в периоды нестабильности CEO важно понимать не только текущие финансовые показатели, но и то, как внешняя экономическая среда может влиять на денежные потоки компании. В глобальной экономике макроэкономические измененияот валютных колебаний до регуляторных решенийоказывают непосредственное влияние на доходы, расходы и финансовую устойчивость бизнеса.

Контроль №3. Большие расходы и распределение капитала

Если ликвидность отражает текущее финансовое состояние бизнеса, то решения по распределению капитала определяют его будущее. Вот почему вопросы больших расходов и инвестиций почти всегда находятся на уровне CEO, даже в стабильные периоды.

Руководители принимают решение о запуске новых проектов, масштабировании команд, выходе на новые рынки или заключении долгосрочных контрактов. Именно такие решения формируют стратегию компании и определяют, как будут использоваться ее финансовые ресурсы.

Однако в кризисные периоды эти решения становятся гораздо сложнее. Приоритеты начинают конкурировать между собой. Инвестиции в развитие соперничают с необходимостью сохранить финансовую устойчивость. Расходы на маркетингс обязательствами перед сотрудниками. Новые проектыс необходимостью формировать резервы на случай дальнейшей нестабильности.

В таких условиях задача CEO не просто утверждать бюджет, а постоянно пересматривать приоритеты использования капитала. Некоторые инвестиции могут быть временно отложены, другие наоборот ускорены, если они критически важны для устойчивости бизнеса или позволяют быстрее адаптироваться к новой рыночной ситуации.

Кризис не отменяет стратегию компании. Но она заставляет руководителя гораздо внимательнее относиться к каждому крупному финансовому решению и более жестко определять приоритеты в распределении ресурсов.

Контроль №4. Платежи и финансовые процессы

Еще одна зона, которая в стабильные периоды часто остается вне фокуса,это организация платежей и финансовых операций. Обычно эти процессы полностью делегируются финансовой команде и работают как часть операционной рутины. Однако в кризисные периоды их значение резко возрастает.

Когда давление на денежные потоки усиливается, даже незначительные сбои в платежах могут иметь серьезные последствия. Задержка перевода, ошибка в платежной операции или мошенническая транзакция способны быстро создать кассовый разрыв и нарушить нормальную работу бизнеса.

Поэтому в периоды нестабильности CEO важно понимать, как организованы ключевые финансовые процессы компании. Речь идет не о том, чтобы лично контролировать каждый платеж, а о базовой прозрачности системы: кто имеет право инициировать платежи, как построены уровни согласования, какие механизмы защиты от мошенничества используются и насколько прозрачна структура финансовых операций.

Данные исследования Payoneer SMB Ambitions Barometer 2024 показывают, что в этой сфере у украинских компаний остается значительный потенциал для развития. Лишь 8% украинских МПБ считают снижение киберрисков одним из ключевых бизнес-приоритетов, тогда как в Европе этот показатель составляет 10%, а глобально13%. Это означает, что многие компании все еще воспринимают безопасность финансовых операций скорее как технический, чем как управленческий вопрос.

Подобная ситуация наблюдается и по использованию инструментов, помогающих более эффективно управлять международными платежами. Например, только примерно 30% украинских МПБ используют мультивалютные карты, хотя для компаний, работающих на международных рынках, такие инструменты могут существенно упростить управление валютными операциями и уменьшить транзакционные расходы.

Делегирование остается нормой, но кризис изменяет уровень вовлеченности

Важно отметить: эффективное управление бизнесом невозможно без делегирования. В стабильные периоды большая часть денежных действий находится в зоне ответственности денежной команды. CFO и их специалисты занимаются планированием денежных потоков, контролем расходов, подготовкой отчетности и операционными финансовыми решениями.

Уровень вовлечённости CEO в эти процессы может существенно отличаться. В значительной степени это зависит от управленческого стиля руководителя, масштаба компании и финансовой функции. В одних компаниях руководитель регулярно обсуждает финансовые показатели с командой, в других сосредотачивается на стратегических решениях и не погружается в операционные детали. И это вполне обычная практика.

Однако кризис изменяет эту динамику. Когда внешняя среда становится менее предсказуемой, финансовые риски возрастают, а давление на денежные потоки усиливается, часть решений неизбежно возвращается на уровень первого лица.

Чем сильнее давление на бизнес, тем больше финансовых вопросов требует внимания CEO. Руководитель может не участвовать в ежедневной финансовой операционной деятельности, но именно он принимает ключевые решения, определяющие устойчивость компании: какие затраты можно отложить, какие продолжать инвестиции, как реагировать на внешние экономические изменения и какие риски компания готова принять.

Именно поэтому в периоды нестабильности финансовая повестка все чаще становится частью стратегической роли руководителя. Это естественный механизм антикризисного управления, когда наиболее важные финансовые решения концентрируются на уровне CEO.

Финансовая ясностьэто часть лидерства

Кризис не означает, что CEO должен взять на себя работу финансового директора или контролировать каждую операцию. Руководителю не нужно вести платежный календарь, прогнозировать валютный курс или погружаться в ежедневную финансовую операционную деятельность.

Но в условиях нестабильности он должен четко понимать несколько ключевых вещей.

Во-первых, реальное состояние ликвидности: сколько средств доступно компании и насколько стабильны ее денежные потоки. Во-вторых, чувствительность бизнеса к внешним факторам: валютные колебания, инфляция, процентные ставки или изменения регуляторной среды могут влиять на финансовые результаты. В-третьих, приоритеты распределения капитала: какие инвестиции и расходы действительно критичны для развития компании, а какие можно временно отложить. И, наконец, надежность финансовых процессов: насколько прозрачны платежи, как организован контроль операций и насколько защищены финансовые транзакции.

Именно эти элементы формируют основу финансовой устойчивости бизнеса.

В глобальной и нестабильной экономике финансовая устойчивость начинается с четкого понимания финансового положения компании. А формирование такой картиныодна из ключевых управленческих задач руководителя.