Добавка или лекарство? АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки более чем на 300 тыс. грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Ключи здоров'я" на 304 595 грн за распространение обманчивой информации о свойствах диетической добавки "Алтейка Фарм".

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Более 300 тысяч гривен штрафа

Дело Комитет приступил после обращения физического лица. На упаковке и этикетке продукта производитель отмечал, что добавка способствует ослаблению сухого и влажного кашля, а также оказывает отхаркивающее и муколитическое действие.

Для подтверждения этих свойств компания предоставила АМКУ научные публикации об отдельных компонентах добавки и выводах государственных санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Однако предоставленные материалы не содержали исследований, подтверждающих заявленные свойства именно "Алтейки Фарм" как готового продукта. Научные публикации касались только отдельных его компонентов.

Отдельно Министерство здравоохранения обратило внимание на надпись "сироп от кашля" на упаковке. В сочетании с описанием свойств и рекомендациями по применению это могло создавать у потребителей впечатление, что продукт обладает свойствами лекарственного средства и облегчает течение заболеваний.

В ходе рассмотрения дела АМКУ также провел опрос потребителей. Оно показало, что такая информация могла влиять на решение о приобретении продукта, а заявленные свойства – восприниматься как характерные для лекарственных средств.

По мнению Комитета, распространение ложных сведений могло обеспечивать производителю неправомерные конкурентные преимущества перед производителями и продавцами лекарственных средств.

В ходе рассмотрения дела "Ключи здоровья" сообщило АМКУ, что перестало распространять спорную информацию и начало продавать "Алтейку Фарм" в обновленной упаковке.

Комитет признал действия компании нарушением статьи 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" и наложил штраф в размере 304 595 грн.

Ранее АМКУ оштрафовал три компании на 29,9 млн грн за сговор на закупках индивидуального обмундирования. Речь идет о торгах Министерства обороны и госпредприятия "Агентство закупок в сфере обороны" с общей ожидаемой стоимостью около 388 млн грн.