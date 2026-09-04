Добавка чи ліки? АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки на понад 300 тис. грн

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ “Ключі здоров’я” на 304 595 грн за поширення оманливої інформації про властивості дієтичної добавки “Алтейка Фарм”.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

Понад 300 тисяч гривень штрафу

Справу Комітет розпочав після звернення фізичної особи. На упаковці та етикетці продукту виробник зазначав, що добавка сприяє послабленню сухого та вологого кашлю, а також має відхаркувальну й муколітичну дію.

Для підтвердження цих властивостей компанія надала АМКУ наукові публікації про окремі компоненти добавки та висновки державних санітарно-епідеміологічних експертиз.

Однак надані матеріали не містили досліджень, які підтверджували б заявлені властивості саме "Алтейки Фарм" як готового продукту. Наукові публікації стосувалися лише окремих його компонентів.

Окремо Міністерство охорони здоров’я звернуло увагу на напис «сироп від кашлю» на упаковці. У поєднанні з описом властивостей і рекомендаціями щодо застосування це могло створювати у споживачів враження, що продукт має властивості лікарського засобу та може полегшувати перебіг захворювань.

Під час розгляду справи АМКУ також провів опитування споживачів. Воно показало, що така інформація могла впливати на рішення про придбання продукту, а заявлені властивості - сприйматися як характерні для лікарських засобів.

На думку Комітету, поширення неправдивих відомостей могло забезпечувати виробнику неправомірні конкурентні переваги перед виробниками та продавцями лікарських засобів.

Під час розгляду справи "Ключі здоров’я" повідомило АМКУ, що припинило поширювати спірну інформацію та почало продавати "Алтейку Фарм" в оновленій упаковці.

Комітет визнав дії компанії порушенням статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та наклав штраф у розмірі 304 595 грн.

Раніше АМКУ оштрафував три компанії на 29,9 млн грн за змову на закупівлях індивідуального обмундирування. Йдеться про торги Міністерства оборони та держпідприємства "Агенція закупівель у сфері оборони" із загальною очікуваною вартістю майже 388 млн грн.