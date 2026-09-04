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Змова на тендерах: АМКУ оштрафував сім компаній на 18,6 млн грн

гроші
АМКУ виявив змови на тендерах на понад 117 млн грн / Depositphotos

Антимонопольний комітет України оштрафував сім компаній загалом на понад 18,6 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час публічних закупівель. П’ять підприємств брали участь у змові на 15 торгах із постачання вугілля та паливних пелетів, ще дві компанії - у закупівлі труб для “Укргазвидобування”.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

АМКУ оштрафував сім компаній

У першій справі АМКУ визнав антиконкурентними дії п’яти компаній - ТОВ "Західмаркет", ТОВ "Енерго Восток Антрацит", ПП "Нафтоагросервіс", ТОВ "Промтопресурс" і ТОВ "Ресурси Батьківщини".

Комітет встановив, що у 2023–2024 роках вони узгоджували поведінку під час 15 торгів із постачання кам’яного вугілля та паливних пелетів. Очікувана вартість закупівель перевищувала 91 млн грн.

За ці порушення компанії оштрафували загалом на 4,22 млн грн.

В іншій справі АМКУ встановив змову між ТОВ "Торгова трубна компанія" та ТОВ "Нафтосервіс". Йдеться про тендер на закупівлю труб, який у 2025 році проводило АТ "Укргазвидобування". Очікувана вартість закупівлі становила майже 26 млн грн.

За змову дві компанії отримали штрафи на загальну суму 14,45 млн грн.

За даними АМКУ, в обох випадках учасники діяли скоординовано під час підготовки та проведення торгів, що мало усунути конкуренцію між ними та вплинути на результати закупівель.

Усі сім компаній внесли до зведених відомостей щодо спотворення результатів торгів. Протягом трьох років замовники мають відмовляти їм в участі у процедурах закупівель за наявності передбачених законом підстав.

Раніше АМКУ оштрафував три компанії на 29,9 млн грн за змову на закупівлях індивідуального обмундирування. Йдеться про торги Міністерства оборони та держпідприємства "Агенція закупівель у сфері оборони" із загальною очікуваною вартістю майже 388 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько

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