Змови на торгах і приватизації: АМКУ оштрафував компанії на 133 млн грн

Антимонопольний комітет України 8 вересня ухвалив шість рішень щодо антиконкурентних змов під час закупівель та аукціонів. Загальна сума зазначених у рішеннях штрафів становить близько 133,3 млн грн, а найбільший штраф — 110 млн грн — отримали дві компанії за спотворення результатів торгів із постачання електроенергії.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення Антимонопольного комітету України.

Найбільше рішення стосується ТОВ "ДЕ Трейдинг" та ТОВ "Торгова електрична компанія". За даними АМКУ, компанії узгоджували свої дії під час п'яти торгів із постачання електроенергії загальною очікуваною вартістю понад 1,5 млрд грн. Їх оштрафували загалом на 110 млн грн.

Ще п'ять рішень стосуються закупівель лічильників і кабельної продукції, а також аукціонів із приватизації майна та продажу земельної ділянки:

"Романтс Логістик" та "Албат" оштрафували на 1,26 млн грн за змову на закупівлі лічильників для "Хмельницькобленерго" у 2022 році. Очікувана вартість торгів становила 28,65 млн грн;

"Меганом Україна" та "Кабельсвітлотех" отримали 6,76 млн грн штрафу за узгоджені дії під час 11 закупівель кабельної продукції у 2021–2024 роках із загальною очікуваною вартістю понад 40,5 млн грн;

"Феліціті Торг" та "Мишковицький спиртовий завод" оштрафували на 4,21 млн грн за змову на аукціоні з продажу майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт";

"Бучацький мальтозний завод" та "АроБізнесВіп" отримали 4,62 млн грн штрафу за змову під час приватизації цілісного майнового комплексу Бучацького мальтозного заводу;

СФГ "Мендрик Анатолій Олександрович" та ФГ "Нива рідного краю" оштрафували на 6,47 млн грн за змову на аукціоні з продажу земельної ділянки у Шепетівці.

АМКУ зазначає, що "Меганом Україна", "Кабельсвітлотех", "Мишковицький спиртовий завод", "Бучацький мальтозний завод", СФГ "Мендрик Анатолій Олександрович" та ФГ "Нива рідного краю" визнали факт порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо, нещодавно АМКУ оштрафував сім компаній на 18,6 млн грн за змови під час закупівель вугілля, паливних пелетів і труб. Загальна очікувана вартість торгів перевищувала 117 млн грн.