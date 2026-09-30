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Україна та країни-кандидати отримають доступ до єдиного ринку ЄС

еврокомиссия
Країни-кандидати зможуть отримати доступ до єдиного ринку ЄС ще до вступу / Depositphotos

Європейський Союз планує запропонувати країнам-кандидатам поступовий доступ до єдиного ринку ще до їхнього повноправного вступу до блоку. Економічні переваги залежатимуть від виконання реформ, дотримання демократичних принципів і стратегічної узгодженості з ЄС.

Як пише Dilo, про це інформує Politico.

ЄС змінює політику розширення

Відповідні пропозиції містяться у проєкті документа Європейської комісії, з яким ознайомилося POLITICO. Йдеться про "поступову інтеграцію" до єдиного ринку, зокрема розширення торговельних можливостей, участь у дослідницьких, інноваційних та промислових програмах.

У Єврокомісії вважають, що рання інтеграція може відкрити додаткові можливості для європейського бізнесу, зміцнити виробничі ланцюги та зменшити стратегічні залежності. Глибина доступу залежатиме від того, наскільки країни-кандидати узгодять своє законодавство з нормами ЄС та забезпечать його виконання.

Доступ залежатиме від реформ

Економічні переваги не будуть безумовними. Країни-кандидати мають узгоджуватися із зовнішньополітичними та безпековими пріоритетами ЄС.

Зокрема, у чутливих секторах доступ до європейського ринку передбачатиме співпрацю у сфері контролю за інвестиціями, експортом, виконанням санкцій та захистом технологій. Якщо країна не виконуватиме відповідних зобов'язань, участь у програмах або доступ до окремих можливостей можуть призупинити чи відкликати.

Серед сфер, у яких ЄС розглядає поглиблення співпраці, - напівпровідники, квантові технології, біотехнології, штучний інтелект і космічна галузь.

Водночас поступова інтеграція не має замінити повноправне членство. У Єврокомісії наголошують, що кінцевою метою для країн-кандидатів залишається вступ до ЄС після виконання необхідних реформ.

Україна може отримати "дорожню карту"

У межах нового підходу Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія мають отримати "дорожні карти", покликані зробити процес вступу більш структурованим і пришвидшити його. Пропозиції передбачають визначення необхідних реформ та орієнтирів для просування переговорів.

Єврокомісія також розглядає зміни у внутрішніх механізмах ухвалення рішень, зокрема ширше застосування голосування кваліфікованою більшістю замість одностайності. Це має зменшити ризик блокування рішень у разі подальшого розширення ЄС.

Обговорити майбутнє розширення Євросоюзу та умови для країн-кандидатів лідери держав-членів планують на саміті в Брюсселі 15 жовтня. Окрему оцінку майбутнього процесу розширення Єврокомісія має представити 6 жовтня.

Нагадаємо, на тлі нового епізоду торговельної війни зі США Канада веде переговори з Європейським Союзом та планує доєднатися до кредиту на 90 мільярдів євро для України й оголосити суму внеску до жовтня.

Автор:
Ольга Опенько

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