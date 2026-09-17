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Украине нужно еще €400 млн на энергетику до конца года

Украине нужно еще €400 млн на энергетику до конца года
Украине нужно еще €400 млн на энергетику до конца года

Украине до конца 2026 года необходимо привлечь еще минимум €400 млн для поддержки энергетического сектора. Параллельно страна планирует в течение года восстановить и построить более 10 ГВт энергетических мощностей и усилить защиту от российских атак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Потребности украинской энергетики обсудили в Париже во время пятой министерской встречи Координационной группы G7+ по вопросам энергетики Украины, или "Энергетического Рамштайна".

По словам Шмыгаля, с июля в Фонд поддержки энергетики Украины поступило свыше €218 млн. Еще около €307 млн. помощи партнеры объявили, однако до конца года необходимо привлечь дополнительно по меньшей мере €400 млн.

Отдельный запрос Украины касается усиления противовоздушной обороны. Шмигаль заявил, что партнерам передали информацию украинской разведки о планах России по новым ударам по энергетической инфраструктуре, а Украине, прежде всего, нужны ракеты для систем ПВО.

Параллельно усиливается инженерная защита энергетических объектов и создаются резервы оборудования для быстрого обновления после атак.

В 2026 году Украина планирует восстановить и построить более 10 ГВт мощностей. Такой план правительство озвучивало еще летом во время подготовки к отопительному сезону.

Еще одно направление – дальнейшая перестройка энергосистемы в более децентрализованную модель и ее интеграция с европейским энергетическим пространством. Среди планируемых реформ Шмигаль назвал независимость регулятора, балансирующий рынок, имплементацию правил TEN-E и ядерную безопасность.

Напомним, во время предыдущего, четвертого "Энергетического Рамштайна" международные партнеры объявили более 375 млн евро на восстановление украинской энергетики и подготовку к отопительному сезону.

Автор:
Татьяна Гойденко

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