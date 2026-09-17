Семейным фермам упростили возврат государственной доплаты в ЕСВ

Семейные фермерские хозяйства, из-за задолженности временно потерявшие право на государственную доплату в единый взнос, смогут восстановить ее после полного погашения долга. Кабинет министров определил сроки и процедуру возобновления такой поддержки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Речь идет о дополнительной финансовой поддержке членов и глав семейных фермерских хозяйств через механизм доплаты ЕСВ.

Ранее законодательство позволяло возобновить такую доплату после погашения задолженности, однако в порядке, утвержденном постановлением правительства №565, не были определены конкретные сроки и процедура возобновления поддержки.

После принятых изменений, если выплата была прекращена из-за несвоевременной или неполной уплаты страховых взносов, право на нее будет возобновляться с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором долг был полностью погашен.

Для возобновления поддержки член или глава семейного фермерского хозяйства должны полностью уплатить страховой взнос. Его сумма должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Также правительство установило сроки обмена информацией между Государственной налоговой службой и Казначейством. ГНС должна в течение трех рабочих дней внести соответствующие данные в реестр страхователей, а на следующий рабочий день сообщить об этом Казначейству.

Финансирование доплаты ЕСВ для членов и глав семейных фермерских хозяйств осуществляется в пределах расходов Минэкономики по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

Напомним, по итогам 2025 украинцы уплатили более 662 млрд грн единого взноса. Подробнее о его размере и изменениях в 2026 году читайте в материале Dilo.