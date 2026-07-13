Плюс 56 миллиардов в бюджет: поступления единого взноса выросли почти на 18% за полгода

С января по июнь 2026 г. поступления единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование в Украине составили 370,7 млрд грн. Этот показатель вырос на 56,1 млрд грн или на 17,8% по сравнению с первым полугодием 2025 года, когда плательщики перечислили 314,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Как отметили в налоговой, на такую динамику повлияло увеличение количества официально трудоустроенных граждан и ответственное отношение плательщиков к выполнению своих обязанностей.

Основные показатели

Государство установило следующие основные показатели для единого взноса в 2026 году:

минимальный страховой взнос составляет 1902,34 грн в месяц, что рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты в размере 8647 грн;

максимальный страховой взнос составляет 38 046,80 грн. в месяц, что равняется 22% от 20 минимальных заработных плат, то есть от суммы 172 940 грн.

Деньги от единого взноса являются основным источником для наполнения фондов социального страхования. Вырученные средства государство направляет на финансирование следующих направлений:

выплата пенсий по возрасту и другим категориям;

начисление пособия по временной потере трудоспособности и больничные;

страховые выплаты в случаях несчастных случаев в ходе производственного процесса;

другие социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Полная и своевременная уплата ЕСВ напрямую влияет на наемных работников. От этих перечислений зависит формирование их страхового стажа, который является обязательным условием получения права на пенсионное обеспечение и государственные социальные выплаты в будущем.

Напомним, по результатам первых четырех месяцев 2026 года в бюджет поступило 238,1 млрд грн ЕСВ. По сравнению с январем-апрелем 2025 года сумма увеличилась на 17,3%, что в денежном эквиваленте составляет 35,1 млрд грн дополнительных средств.