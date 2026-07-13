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Военное положение и мобилизацию продолжат: Зеленский внес законопроекты в Верховную Раду

вина, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Как пишет Delo.ua, соответствующие законопроекты   №15401 и   №15402 зарегистрирован в парламенте.

Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продолжены с   2 августа 2026 года   еще на 90 дней, до 31 октября 2026 года.

Далее законопроекты должна одобрить Верховная Рада.

Это будет уже 20 голосование за эти вопросы с начала полномасштабного вторжения.

До этого военное положение продолжали:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
  • с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;
  • 3 14 февраля до 13 мая 2024 года;
  • с 13 мая по 11 августа 2024 года;
  • с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
  • с 10 ноября по 7 февраля 2025;
  • с   7 февраля по 9 мая;
  • с   9 мая по 6 августа.
  • 7 августа   до 5 ноября ;
  • с 5 ноября по 3 февраля .
  • с   3 февраля по 4 мая.
  • с 4 мая 2026 года по 2 августа.

Ранее Зеленский заявлял, что он не будет после начала возможного перемирия упразднять   военное положение и мобилизацию   в Украине, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения свободы передвижения как для граждан Украины, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Автор:
Светлана Манько