ЕС ввел санкции против российской компании VK и мессенджера Max

Европейский Союз расширил санкционный список, добавив туда одну из крупнейших технологических компаний России – VK (бывшая Mail.ru Group), а также разработчика российского мессенджера Max – АО "Коммуникационная платформа".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию в официальном журнале ЕС.

VK является ведущей IT-корпорацией в РФ, управляющей одноименной соцсетью "ВКонтакте", сервисами электронной почты и рядом приложений. Ее дочерняя структура, АО "Коммуникационная платформа", отвечает за разработку мобильного приложения Max. Персональные санкции также ввели против генерального директора этой платформы Елены Багудиной.

Мессенджер для слежения и слива данных

В официальном обосновании решения Совета ЕС отмечено, что мессенджер Max создавался под непосредственным наблюдением Федеральной службы безопасности РФ, формировавшей технические требования для разработчиков. Это приложение обязательно для предварительной установки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, и интегрировано с госпорталом "Госуслуги".

Эксперты фиксируют у мессенджера Max широкие инструменты для тотального шпионажа. Программа способна:

контролировать коммуникации и отслеживать использование VPN;

собирать данные обо всех других приложениях, установленных на устройстве;

сканировать адресные книги и определять точную геолокацию;

самостоятельно и без ведома владельца устанавливать обновление.

Внедрение этого мессенджера сопровождалось системным подавлением альтернативных средств связи в России — в частности, блокировкой WhatsApp и Telegram и борьбой с сервисами обхода блокировок.

В ЕС подчеркивают, что компания VK открыто сотрудничает с Кремлем в его репрессивных действиях. Она передавала российским спецслужбам данные пользователей, критиковавших войну РФ против Украины или публиковавших другой запрещенный контент, обеспечивая техническую поддержку уничтожения гражданского общества и оппозиции.

Напомним, Россия угрожает оштрафовать Apple на $52 миллиона за дискриминацию приложений. Федеральная антимонопольная служба РФ выдвинула американской корпорации ультиматум с требованием вернуть российские программы и поисковики в App Store.