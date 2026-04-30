Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине продлено военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 2 августа 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточках законов №15197 и №15198 .

Таким образом, законы о военном положении и всеобщей мобилизации президент подписал в 19 раз с начала полномасштабной войны. Их сроки продлены с 4 мая 2026 года по 2 августа.

28 апреля Верховная Рада на своем заседании одобрила соответствующие законопроекты .

До этого военное положение продолжали:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
  • с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;
  • 3 14 февраля до 13 мая 2024 года;
  • с 13 мая по 11 августа 2024 года;
  • с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
  • с 10 ноября по 7 февраля 2025;
  • с   7 февраля по 9 мая;
  • с   9 мая по 6 августа.
  • 7 августа   до 5 ноября ;
  • с 5 ноября по 3 февраля .
  • с   3 февраля по 4 мая.

Ранее Зеленский заявлял, что он не будет после начала возможного перемирия упразднять   военное положение и мобилизацию   в Украине, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения свободы передвижения как для граждан Украины, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Автор:
Светлана Манько