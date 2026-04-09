AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

В первом квартале поступления ЕСВ выросли на 17%

гривны
Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в первом квартале 2026 составили 173,4 млрд грн. Это на 17,2% или на 25,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составили 148 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС .

Рост поступлений обеспечивает стабильное финансирование системы социального страхования и создает дополнительные возможности реализации государственных социальных программ.

Плательщиками единого взноса являются работодатели, в том числе предприятия, учреждения, организации, дипломатические и консульские учреждения, воинские части, а также другие юридические и физические лица, осуществляющие выплаты застрахованным лицам.

К плательщикам также относятся самозанятые лица, в частности, физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерских хозяйств. Отдельную категорию составляют добровольные плательщики, заключившие договор о добровольном участии в системе обязательного государственного социального страхования.

Кроме того, взнос уплачивают органы, осуществляющие специфические выплаты за отдельные категории застрахованных лиц, в частности, Пенсионный фонд Украины и Министерство иностранных дел.

С 1 января 2026 г. в соответствии с законом о государственном бюджете на 2026 год установлены обновленные параметры. Минимальная заработная плата определена на уровне 8647 грн в месяц.

Минимальный страховой взнос составляет 1902,34 грн, что соответствует 22% минимальной заработной платы. Максимальная база начисления единого взноса установлена на уровне 172 940 грн, что равняется 20 минимальным зарплатам. Максимальный страховой взнос составляет 38046,80 грн в месяц.

Заметим, в январе и феврале 2026 сумма поступлений единого взноса (ЕСВ) составила более 111,9 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано 96,8 млрд. грн., показатель вырос на 15,6%.

Автор:
Татьяна Гойденко