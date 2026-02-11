Поступления единого соцвзноса выросли почти на 7 млрд грн в год

Поступления единого социального взноса (ЕСБ) в январе составили 53 млрд грн. Рост обеспечил дополнительные 6,9 млрд грн для финансирования пенсий, больничных и других социальных выплат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Налоговой службы.

Поступление единого соцвзноса

По итогам первого месяца текущего года поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составило 53 млрд грн. Это на 15% больше чем в январе прошлого года. Дополнительные поступления составили 6,9 млрд грн.

Единый социальный взнос является одним из ключевых обязательных платежей, от которого напрямую зависит стабильность системы социального страхования. Его платят работодатели, физические лица-предприниматели и самозанятые граждане.

Собранные средства направляются на финансирование пенсий, больничных и декретных выплат, пособий по безработице и других социальных гарантий.

В ведомстве отмечают, что своевременная и полная уплата единого взноса является не только требованием законодательства, но и важной составляющей личной ответственности плательщиков, ведь именно эти взносы формируют страховой стаж, который в будущем влияет на выход на пенсию и ее размер.

Напомним, в январе 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в государственный бюджет 56,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,8 млрд грн больше, чем в январе прошлого года.