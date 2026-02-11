Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Наличный курс:

USD

43,15

43,06

EUR

51,46

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Поступления единого соцвзноса выросли почти на 7 млрд грн в год

гривны
В январе поступления ЕСВ выросли на 15%. / НБУ

Поступления единого социального взноса (ЕСБ) в январе составили 53 млрд грн. Рост обеспечил дополнительные 6,9 млрд грн для финансирования пенсий, больничных и других социальных выплат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Налоговой службы.

Поступление единого соцвзноса

По итогам первого месяца текущего года поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составило 53 млрд грн. Это на 15% больше чем в январе прошлого года. Дополнительные поступления составили 6,9 млрд грн.

Единый социальный взнос является одним из ключевых обязательных платежей, от которого напрямую зависит стабильность системы социального страхования. Его платят работодатели, физические лица-предприниматели и самозанятые граждане.

Собранные средства направляются на финансирование пенсий, больничных и декретных выплат, пособий по безработице и других социальных гарантий.

В ведомстве отмечают, что своевременная и полная уплата единого взноса является не только требованием законодательства, но и важной составляющей личной ответственности плательщиков, ведь именно эти взносы формируют страховой стаж, который в будущем влияет на выход на пенсию и ее размер.

Напомним, в январе 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в государственный бюджет 56,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,8 млрд грн больше, чем в январе прошлого года.

Автор:
Ольга Опенько