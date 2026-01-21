Налоги или спрос: что на самом деле заставляет ФЛП сворачивать бизнес

За 11 месяцев 2025 года в Украине прекратили деятельность более 250 тыс. физических лиц-предпринимателей. В то же время количество впервые зарегистрированных ФЛП превысило число прекративших деятельность. В октябре-декабре 2025 года количество новых ФЛП достигло 58,2 тыс., а чистый прирост составил около 7-8 тыс. предпринимателей.

По данным Единого государственного реестра, в среднем рядовой ФЛП в Украине работает всего 2 года и 4 месяца.

Наиболее уязвимыми стали ФЛП в сфере торговли, курьерских и вспомогательных услуг, сообщает " Опендатабот " . В розничной торговле предприниматели в среднем работают менее трех лет, в оптовой — чуть больше года, а ФЛП-курьеры нередко прекращают деятельность уже через шесть месяцев. Для бизнеса в сфере административных и вспомогательных услуг средний жизненный цикл составляет около девяти месяцев.

В то же время значительно устойчивее ФЛП в складской деятельности, которые работают более шести лет, а также предприниматели в операциях с недвижимостью (почти шесть лет) и в сфере ремонта техники — в среднем более пяти лет.

Редакция Delo.ua пообщалась с экономистами и представителями бизнеса, чтобы выяснить, как сегодня чувствуют себя ФЛП, идет ли речь о системных проблемах малого предпринимательства или скорее о естественной ротации ФЛП, какие факторы чаще всего становятся решающими для закрытия бизнеса и каких сценариев участники рынка ожидают в 2026 году.

Что говорят эксперты

По словам координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта "CASE Украина" Олега Гетмана, волны массовых закрытий ФЛП в 2025 году почти не было. Основным фактором, побуждающим часть предпринимателей прекратить деятельность, стали одновременно возвращение обязательной уплаты ЕСВ и введение военного сбора. Дополнительно влияли слабый потребительский спрос и нехватка рабочей силы. При этом количество открывавшихся ФЛП превышало тех, что прекращали деятельность: по итогам года около 250 тысяч предпринимателей закрылись, а зарегистрировалось чуть больше — примерно 270 тысяч.

"ФЛП очень устойчивы. В январе 2025 года действительно наблюдался всплеск закрытий: те ФЛП, которые не были уверены в способности выдержать год, прекратили деятельность именно в начале года. В течение 2025-го они постепенно пришли в себя, и в течение года количество новых регистраций превышало количество закрытий. Средний жизненный цикл в 2,4 года может быть занижен из-за краткосрочных ФЛП и "однодневок", которые используются для схем дробления бизнеса или учета оборотов. На самом деле большая часть предпринимателей работает 5–10 лет и больше. То есть среднее значение не отражает подлинной жизнеспособности бизнеса", — отмечает Олег Гетман.

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский предполагает, что налоговая нагрузка в 2024–2025 годах могла повлиять только на часть ФЛП, особенно тех, кто работает на грани рентабельности или в малых населенных пунктах. Среди ключевых факторов эксперт называет обязательную оплату военного сбора и возвращение ЕСВ.

"Для многих ФЛП с низкими или нестабильными доходами фиксированные платежи могли стать ощутимой нагрузкой. Если брать вторую группу упрощенной системы, сочетание фиксированного налога и ЕСВ дает около 2% от оборота, что на фоне высоких расходов и низких доходов может уменьшать остаток жизни бизнеса до минимума" , — объясняет Владимир Дубровский.

Эксперт добавляет, что среднестатистические ФЛП третьей группы, сотрудничающие с юридическими лицами, также могли испытывать дополнительное давление из-за налога 5% от оборота: в случае высоких затрат реальная ставка могла превышать платежи на общей системе.

"Я предполагаю, что для таких ФЛП даже небольшое повышение процента могло стать критическим" , — говорит Владимир Дубровский.

Что говорят участники рынка

В то же время ресторанная эксперт, директор компании " Nasonova consulting" и аналитического центра "Рестораны Украины" , соучредительница Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова отмечает, что в 2024–2025 годах большинство малых заведений работает прибыльно, но рентабельность невысока — в среднем 5–15%. При этом даже прибыльные заведения имеют несколько убыточных месяцев в году из-за отключения электроэнергии, сезонных провалов или падения спроса.

По ее словам, самое большое давление на ресторанный бизнес сегодня создают не налоги, а зарплаты персонала и падение потребительского спроса. Доля затрат на оплату труда выросла почти вдвое по сравнению с 2019 годом, в то время как возможности переводить эти расходы на потребителя практически исчерпаны.

"Если раньше фонд оплаты труда составлял около 20% оборота, то сейчас это 30–35%, а кое-где и до 40%. Повышать цены дальше невозможно — потребитель просто перестанет ходить. Люди экономят: заказывают меньше, выбирают акционные позиции, отказываются от алкоголя" , — объясняет Ольга Насонова.

Эксперт отмечает, что налоговая нагрузка пока не является главной причиной закрытий. Случаи прекращения работы ФЛП в ресторанном бизнесе связаны скорее с совокупностью экономических факторов.

"Я не вижу массовых закрытий именно из-за налогов, в принципе где-то есть единичные случаи, но массово такого нет. Зарплаты, стоимость продуктов, отключение света — эти факторы гораздо сильнее. Налоговая нагрузка сейчас не в топе проблем", — добавляет Ольга Насонова.

Кроме этого, Олег Гетман говорит, что в 2026 году ожидается возобновление активности малого бизнеса, если не будет введено дополнительное административное давление. Впрочем, наиболее негативным сценарием может стать введение в 2027 году обязательной регистрации плательщиком НДС для ФЛП с годовым порогом выручки в 1 млн грн, что требует значительных затрат на бухгалтерский и товарный учет.

"Лучшее государственное решение для поддержки малого бизнеса — избежать внедрения этого НДС или хотя бы установить порог на уровне европейских стандартов, около 85 тысяч евро. Это дало бы ФЛП возможность работать без дополнительной чрезмерной нагрузки и обеспечило бы положительные настрои и перспективы развития микробизнеса", — заключает эксперт.

Однако Ольга Насонова рассказывает, что в 2026 году ожидания ресторанного бизнеса сдержанно негативны. Многие малые предприниматели планируют оптимизацию, а не рост: слабая рентабельность и расходы на персонал заставляют пересматривать масштабы деятельности.

"Это будет год сокращений. Заведения, которые не вытягивают, будут закрывать или продавать. В то же время сильные игроки с четкой концепцией и собственной аудиторией смогут не только удержаться, но и занять выгодные локации на будущее. Но в целом ожидания по рынку остаются сложными", — резюмирует Ольга Насонова.

В целом эксперты отмечают, что в 2025 году массовых закрытий ФЛП не было: всплеск в начале года был связан с возвратом обязательной уплаты ЕСВ и введением военного сбора. На 2026 год ожидается постепенное возобновление активности малого бизнеса, однако введение обязательного НДС с низким порогом выручки в 2027 году может существенно усложнить работу ФЛП.