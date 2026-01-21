Запланована подія 2

Налоги или спрос: что на самом деле заставляет ФЛП сворачивать бизнес

Причины закрытия ФЛП: налоговое давление или падение спроса.

За 11 месяцев 2025 года в Украине прекратили деятельность более 250 тыс. физических лиц-предпринимателей. В то же время количество впервые зарегистрированных ФЛП превысило число прекративших деятельность. В октябре-декабре 2025 года количество новых ФЛП достигло 58,2 тыс., а чистый прирост составил около 7-8 тыс. предпринимателей.

По данным Единого государственного реестра, в среднем рядовой ФЛП в Украине работает всего 2 года и 4 месяца.

Наиболее уязвимыми стали ФЛП в сфере торговли, курьерских и вспомогательных услуг, сообщает " Опендатабот " . В розничной торговле предприниматели в среднем работают менее трех лет, в оптовой — чуть больше года, а ФЛП-курьеры нередко прекращают деятельность уже через шесть месяцев. Для бизнеса в сфере административных и вспомогательных услуг средний жизненный цикл составляет около девяти месяцев.

В то же время значительно устойчивее ФЛП в складской деятельности, которые работают более шести лет, а также предприниматели в операциях с недвижимостью (почти шесть лет) и в сфере ремонта техники — в среднем более пяти лет.

Редакция Delo.ua пообщалась с экономистами и представителями бизнеса, чтобы выяснить, как сегодня чувствуют себя ФЛП, идет ли речь о системных проблемах малого предпринимательства или скорее о естественной ротации ФЛП, какие факторы чаще всего становятся решающими для закрытия бизнеса и каких сценариев участники рынка ожидают в 2026 году.

Что говорят эксперты

По словам координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта "CASE Украина" Олега Гетмана, волны массовых закрытий ФЛП в 2025 году почти не было. Основным фактором, побуждающим часть предпринимателей прекратить деятельность, стали одновременно возвращение обязательной уплаты ЕСВ и введение военного сбора. Дополнительно влияли слабый потребительский спрос и нехватка рабочей силы. При этом количество открывавшихся ФЛП превышало тех, что прекращали деятельность: по итогам года около 250 тысяч предпринимателей закрылись, а зарегистрировалось чуть больше — примерно 270 тысяч.

"ФЛП очень устойчивы. В январе 2025 года действительно наблюдался всплеск закрытий: те ФЛП, которые не были уверены в способности выдержать год, прекратили деятельность именно в начале года. В течение 2025-го они постепенно пришли в себя, и в течение года количество новых регистраций превышало количество закрытий. Средний жизненный цикл в 2,4 года может быть занижен из-за краткосрочных ФЛП и "однодневок", которые используются для схем дробления бизнеса или учета оборотов. На самом деле большая часть предпринимателей работает 5–10 лет и больше. То есть среднее значение не отражает подлинной жизнеспособности бизнеса" отмечает Олег Гетман.

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский предполагает, что налоговая нагрузка в 2024–2025 годах могла повлиять только на часть ФЛП, особенно тех, кто работает на грани рентабельности или в малых населенных пунктах. Среди ключевых факторов эксперт называет обязательную оплату военного сбора и возвращение ЕСВ.

"Для многих ФЛП с низкими или нестабильными доходами фиксированные платежи могли стать ощутимой нагрузкой. Если брать вторую группу упрощенной системы, сочетание фиксированного налога и ЕСВ дает около 2% от оборота, что на фоне высоких расходов и низких доходов может уменьшать остаток жизни бизнеса до минимума"  объясняет Владимир Дубровский.

Эксперт добавляет, что среднестатистические ФЛП третьей группы, сотрудничающие с юридическими лицами, также могли испытывать дополнительное давление из-за налога 5% от оборота: в случае высоких затрат реальная ставка могла превышать платежи на общей системе.

"Я предполагаю, что для таких ФЛП даже небольшое повышение процента могло стать критическим"  говорит Владимир Дубровский.

Что говорят участники рынка

В то же время ресторанная эксперт, директор компании " Nasonova consulting" и аналитического центра "Рестораны Украины" , соучредительница Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова отмечает, что в 2024–2025 годах большинство малых заведений работает прибыльно, но рентабельность невысока — в среднем 5–15%. При этом даже прибыльные заведения имеют несколько убыточных месяцев в году из-за отключения электроэнергии, сезонных провалов или падения спроса.

По ее словам, самое большое давление на ресторанный бизнес сегодня создают не налоги, а зарплаты персонала и падение потребительского спроса. Доля затрат на оплату труда выросла почти вдвое по сравнению с 2019 годом, в то время как возможности переводить эти расходы на потребителя практически исчерпаны.

"Если раньше фонд оплаты труда составлял около 20% оборота, то сейчас это 30–35%, а кое-где и до 40%. Повышать цены дальше невозможно — потребитель просто перестанет ходить. Люди экономят: заказывают меньше, выбирают акционные позиции, отказываются от алкоголя" , — объясняет Ольга Насонова.

Эксперт отмечает, что налоговая нагрузка пока не является главной причиной закрытий. Случаи прекращения работы ФЛП в ресторанном бизнесе связаны скорее с совокупностью экономических факторов.

"Я не вижу массовых закрытий именно из-за налогов, в принципе где-то есть единичные случаи, но массово такого нет. Зарплаты, стоимость продуктов, отключение света  эти факторы гораздо сильнее. Налоговая нагрузка сейчас не в топе проблем" добавляет Ольга Насонова.

Кроме этого, Олег Гетман говорит, что в 2026 году ожидается возобновление активности малого бизнеса, если не будет введено дополнительное административное давление. Впрочем, наиболее негативным сценарием может стать введение в 2027 году обязательной регистрации плательщиком НДС для ФЛП с годовым порогом выручки в 1 млн грн, что требует значительных затрат на бухгалтерский и товарный учет.

"Лучшее государственное решение для поддержки малого бизнеса  избежать внедрения этого НДС или хотя бы установить порог на уровне европейских стандартов, около 85 тысяч евро. Это дало бы ФЛП возможность работать без дополнительной чрезмерной нагрузки и обеспечило бы положительные настрои и перспективы развития микробизнеса" заключает эксперт.

Однако Ольга Насонова рассказывает, что в 2026 году ожидания ресторанного бизнеса сдержанно негативны. Многие малые предприниматели планируют оптимизацию, а не рост: слабая рентабельность и расходы на персонал заставляют пересматривать масштабы деятельности.

"Это будет год сокращений. Заведения, которые не вытягивают, будут закрывать или продавать. В то же время сильные игроки с четкой концепцией и собственной аудиторией смогут не только удержаться, но и занять выгодные локации на будущее. Но в целом ожидания по рынку остаются сложными",  — резюмирует Ольга Насонова.

В целом эксперты отмечают, что в 2025 году массовых закрытий ФЛП не было: всплеск в начале года был связан с возвратом обязательной уплаты ЕСВ и введением военного сбора. На 2026 год ожидается постепенное возобновление активности малого бизнеса, однако введение обязательного НДС с низким порогом выручки в 2027 году может существенно усложнить работу ФЛП.