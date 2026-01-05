Обычный ФЛП в Украине работает 2 года: в каких сферах наиболее жизнеспособен малый бизнес

По данным Единого государственного реестра, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. Каждый восьмой закрытый в прошлом году бизнес работал в Киеве. В среднем, рядовой украинский ФЛП существует 2 года и 4 месяца. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее "живучими" оказались ФЛП-курьеры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 250 209 ФЛП закрылось с начала 2025 года в Украине. Пик закрытий пришелся на январь — тогда, после полуторамесячного перерыва в работе реестров, сразу задокументировали закрытие 59 723 предпринимателя.

География закрытия бизнесов

Каждый восьмой предприниматель, закрывшийся в 2025 году, работал в Киеве: 32 469 ФЛП.

На втором месте по закрытию Днепропетровщины — 22 645 предпринимателей прекратили свою деятельность в прошлом году. С небольшим отрывом закрывались малые бизнесы в Харьковской (20 481), Одесской (18 714) и Львовской (16 521).

Кто закрывается

По данным аналитиков, наиболее уязвимыми в прошлом году были ФЛП, работающие в розничной торговле – на них приходится треть закрытий (77 705). В среднем такие бизнесы существуют менее 3 лет. Еще 16 909 ФЛП в сфере оптовой торговли прекратили свою работу в 2025 году - такие предприниматели едва переваливают за год в своей работе. Всего только на нишу торговли приходится почти половина закрытий.

С большим отрывом вторыми по количеству прекращений стали айтовцы — 28 668 или каждый закрывшийся в прошлом году каждый девятый предприниматель. Кстати, айтовцы также среди предпринимателей-долгожителей - 3 года 11 месяцев.

Сколько живет рядовой ФЛП? ​

В "Опендатаботе" подсчитали, что 2 года и 4 месяца составляет средний срок работы ФЛП в Украине.

Долгожителями в Украине являются ФЛП, занимающиеся складским хозяйством — более 6 лет проработали такие предприниматели.

5 лет и 11 месяцев работают предприниматели в сфере сделок с недвижимостью. Замыкают троицу бизнеса в сфере ремонта техники, в частности, бытовой: 5 лет и 9 месяцев.

А вот наименее живучи ФЛП-курьеры — лишь 6 месяцев, в среднем, проработали предприниматели, которые закрылись в этой сфере в прошлом году.

ФЛП в сфере административной и вспомогательной офисной деятельности выдерживают на плаву 9 месяцев. Чуть больше года работают предприниматели в сфере вышеупомянутой оптовой торговли и педагоги.

Заметим, в конце 2025 года малый бизнес в Украине ощутил некоторое оживление: впервые за последние годы в четвертом квартале количество впервые зарегистрированных ФЛП превысило число прекративших деятельность.