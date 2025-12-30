- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство отсрочило обязательное использование платежных терминалов для ФЛП первой группы
Правительство отсрочило для ФЛП первой группы сроки обязательного использования платежных терминалов на три месяца со дня прекращения или отмены военного положения .
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, решение было принято в ответ на обращение малого бизнеса, для которого обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление.
"Это позволит мельчайшим предпринимателям работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений", - подчеркнула Свириденко.
Также глава правительства отметила, что отсрочка сроков даст предпринимателям время для подготовки к переходу на безналичные расчеты и выбор удобного способа для оплаты (POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды).
Как сообщалось, ранее требование об обязательном установлении платежных терминалов для ФЛП первой группы должно было вступить в силу 1 января 2026 года согласно постановлению Кабмина №894 от 29 июля 2022 года.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев потребовал отсрочить сроки обязательного ввода терминалов для мельчайших ФЛП по меньшей мере до конца войны.
Возврат штрафов за отсутствие РРО
Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.
В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.
С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования угрожало штрафами.
За нарушения, связанные с РРО/ПРРО, с 1 августа 2025 г. применяются максимальные штрафы. Законодательство устанавливает следующие размеры взысканий:
- 100% стоимости реализуемых товаров или услуг - при первом нарушении;
- 150% стоимости - за каждое следующее.