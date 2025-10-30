Более 70% украинских МСБ получают большую часть дохода из-за безналичных платежей — исследование Mastercard

72% украинских предпринимателей малого и среднего бизнеса получают более половины своего дохода из-за безналичных продаж. Безналичные платежи стали не только стандартом расчетов, но и основным источником прибыли для МСБ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Mastercard SME Index.

Несмотря на четвёртый год полномасштабной войны, 67% украинских предпринимателей планируют масштабирование своей деятельности. Среди главных направлений – открытие новых точек продаж и увеличения производства (44%), развитие цифровых каналов (40%) и расширение ассортимента товаров и услуг (35%).

Интерес к грантовым возможностям растет: 41% опрошенных принимали участие в грантовых программах – это на 14 п.п. больше, чем в прошлом году.

Экспорт также набирает обороты: 38% предпринимателей уже продают товары или услуги за границу, а еще 24% планируют это сделать. Самые популярные направления - Австрия, Болгария, Польша и США.

Безналичные платежи, цифровизация и ШИ

93% предпринимателей принимают безналичные платежи, причем почти каждый четвертый начал это делать уже во время войны. Самые распространенные способы расчетов – оплата по реквизитам (45%), через смартфон как POS-терминал (35%), онлайн-оплаты на сайтах или через платежные сервисы (34%) и классические POS-терминалы (27%).

85% предпринимателей используют цифровые инструменты для продвижения, продаж и взаимодействия с клиентами. Чаще бизнесы представлены в соцсетях (40%), имеют собственный сайт (32%), работают на маркетплейсах (29%) или создают мобильные приложения (23%).

Активно растет использование технологий искусственного интеллекта: 42% предпринимателей уже применяют ИИ, что вдвое больше, чем в прошлом. Еще 31% планируют начать пользоваться им в ближайшее время. Самые частые направления – коммуникация с клиентами (48%), перевод контента (34%), разработка маркетинговых и SMM-стратегий (32%) и создание текстов, фото и видео.

36% МПБ применяют ИИ для персонализации продуктов и услуг для повышения лояльности клиентов.

Отметим, в Украине Mastercard сотрудничает с Министерством цифровой трансформации Украины по развитию портала "Дія.Бізнес", консультационных центров и цифрового сервиса "е-Предприниматель", предоставляющего предпринимателям необходимые финансовые инструменты при регистрации бизнеса.

Mastercard является технологическим партнером государственной программы "Национальный кэшбек", поддерживает политику "Сделано в Украине" и предлагает украинским МПБ бесплатную программу Mastercard Easy Savings с системой скидок и специальных предложений для бизнес-карт.

Заметим, что на конец августа безналичные платежи украинцев продолжают расти. За первое полугодие 2025 года общее количество сделок с использованием платежных карт (как безналичных, так и по получению наличных) достигло 4,6 миллиарда, а их сумма превысила 3,4 триллиона гривен.

О Mastercard SME Index

Mastercard SME Index – исследование состояния украинского микро-, малого и среднего бизнеса, проведенное компанией Gradus по заказу Mastercard в августе-сентябре 2025 года. В онлайн-опросе приняли участие 409 респондентов – мужчины и женщины, являющиеся владельцами или руководителями микро-, малого и среднего бизнеса – в 20 областях Украины.