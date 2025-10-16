Изменения в безналичных расчетах: Нацбанк запускает повторное обсуждение

Национальный банк предлагает повторно обсудить изменения в порядке безналичных расчетов в национальной валюте. Нововведения упростят перевод средств без открытия счета для пользователей платежных услуг и поставщиков этих услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.

НБУ совершенствует порядок безналичных расчетов

С 27 июня по 13 июля 2025 г. Национальный банк провел обсуждение проекта постановления правления "Об утверждении изменений в Инструкцию по безналичным расчетам в национальной валюте для пользователей платежных услуг". По результатам этого обсуждения проект постановления был доработан.

С учетом предложений участников платежного рынка предлагается ряд новаций, которые упростят перевод средств без необходимости открытия счета как для поставщиков услуг, так и для получающих их пользователей.

В доработанном проекте постановления изменены требования к реквизитам платежной инструкции, которую плательщик предоставляет для перевода средств без открытия счета. В частности, предусмотрено:

Реквизиты получателя зависят от способа выплаты: на счет – нужно указать имя и фамилию (отчество при наличии), код и номер счета; на электронное платежное средство – указывается только номер платежной карты или другого электронного средства; наличными – указываются только имя и фамилия (отчество при наличии).

Упрощено заполнение реквизитов для оплаты жилищно-коммунальных услуг: плательщику не обязательно вводить ФИО и идентификационный код.

Предоставляющему услуги по переводу средств без счета обязано обеспечить возможность плательщику указывать реквизиты фактического плательщика, например, если одно лицо платит платежи за другое.

Также предусмотрено право предоставлятеля автоматически заполнять в платежной инструкции данные о назначении платежа, наименовании получателя, коде ЕГРПОУ и номере счета при оплате коммунальных услуг или платежей в бюджет (например, налогов и сборов).

Ранее сообщалось, что на 1 июля 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем на 1 января 2025 года (822,4 млрд грн).