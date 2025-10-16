Запланована подія 2

Изменения в безналичных расчетах: Нацбанк запускает повторное обсуждение

Национальный банк предлагает повторно обсудить изменения в порядке безналичных расчетов в национальной валюте. Нововведения упростят перевод средств без открытия счета для пользователей платежных услуг и поставщиков этих услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.

НБУ совершенствует порядок безналичных расчетов

С 27 июня по 13 июля 2025 г. Национальный банк провел обсуждение проекта постановления правления "Об утверждении изменений в Инструкцию по безналичным расчетам в национальной валюте для пользователей платежных услуг". По результатам этого обсуждения проект постановления был доработан.

С учетом предложений участников платежного рынка предлагается ряд новаций, которые упростят перевод средств без необходимости открытия счета как для поставщиков услуг, так и для получающих их пользователей.

В доработанном проекте постановления изменены требования к реквизитам платежной инструкции, которую плательщик предоставляет для перевода средств без открытия счета. В частности, предусмотрено:

  • Реквизиты получателя зависят от способа выплаты:
    • на счет – нужно указать имя и фамилию (отчество при наличии), код и номер счета;
    • на электронное платежное средство – указывается только номер платежной карты или другого электронного средства;
    • наличными – указываются только имя и фамилия (отчество при наличии).
  • на счет – нужно указать имя и фамилию (отчество при наличии), код и номер счета;
  • на электронное платежное средство – указывается только номер платежной карты или другого электронного средства;
  • наличными – указываются только имя и фамилия (отчество при наличии).
  • Упрощено заполнение реквизитов для оплаты жилищно-коммунальных услуг: плательщику не обязательно вводить ФИО и идентификационный код.
  • Предоставляющему услуги по переводу средств без счета обязано обеспечить возможность плательщику указывать реквизиты фактического плательщика, например, если одно лицо платит платежи за другое.
  • Также предусмотрено право предоставлятеля автоматически заполнять в платежной инструкции данные о назначении платежа, наименовании получателя, коде ЕГРПОУ и номере счета при оплате коммунальных услуг или платежей в бюджет (например, налогов и сборов).

Ранее сообщалось, что на 1 июля 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем на 1 января 2025 года (822,4 млрд грн).

Автор:
Ольга Опенько