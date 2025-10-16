Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Зміни до безготівкових розрахунків: Нацбанк запускає повторне обговорення

НБУ, рахунки
Зміни у безготівкових розрахунках в Україні / Depositphotos

Національний банк пропонує повторно обговорити зміни до порядку безготівкових розрахунків у національній валюті. Нововведення спростять переказ коштів без відкриття рахунку для користувачів платіжних послуг і надавачів цих послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

НБУ удосконалює порядок безготівкових розрахунків

З 27 червня по 13 липня 2025 року Національний банк  провів обговорення проєкту постанови правління "Про затвердження змін до Інструкції з безготівкових розрахунків у національній валюті для користувачів платіжних послуг". За результатами цього обговорення проєкт постанови було доопрацьовано.

З урахуванням пропозицій учасників платіжного ринку пропонується низка новацій, які спростять переказ коштів без необхідності відкриття рахунку як для надавачів послуг, так і для користувачів, які їх отримують.

У доопрацьованому проєкті постанови зокрема змінено вимоги до реквізитів платіжної інструкції, яку платник надає для переказу коштів без відкриття рахунку. Зокрема, передбачено:

  • Реквізити отримувача залежать від способу виплати:
    • на рахунок – потрібно вказати ім’я та прізвище (по батькові за наявності), код та номер рахунку;
    • на електронний платіжний засіб – вказується тільки номер платіжної картки або іншого електронного засобу;
    • готівкою – зазначаються лише ім’я та прізвище (по батькові за наявності).
  • Спрощено заповнення реквізитів для оплати житлово-комунальних послуг: платнику не обов’язково вводити свої ПІБ та ідентифікаційний код.
  • Надавачу послуги з переказу коштів без рахунку зобов’язано забезпечити можливість платнику вказувати реквізити фактичного платника, наприклад, якщо одна особа сплачує платежі за іншу.
  • Також передбачено право надавача автоматично заповнювати в платіжній інструкції дані про призначення платежу, найменування отримувача, код ЄДРПОУ та номер рахунку при оплаті комунальних послуг або платежів до бюджету (наприклад, податків і зборів).

Раніше повідомлялось, що на 1 липня 2025 року сума готівки, яка перебувала в обігу в Україні, становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд грн).

Автор:
Ольга Опенько