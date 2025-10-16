Зміни до безготівкових розрахунків: Нацбанк запускає повторне обговорення

Національний банк пропонує повторно обговорити зміни до порядку безготівкових розрахунків у національній валюті. Нововведення спростять переказ коштів без відкриття рахунку для користувачів платіжних послуг і надавачів цих послуг.

НБУ удосконалює порядок безготівкових розрахунків

З 27 червня по 13 липня 2025 року Національний банк провів обговорення проєкту постанови правління "Про затвердження змін до Інструкції з безготівкових розрахунків у національній валюті для користувачів платіжних послуг". За результатами цього обговорення проєкт постанови було доопрацьовано.

З урахуванням пропозицій учасників платіжного ринку пропонується низка новацій, які спростять переказ коштів без необхідності відкриття рахунку як для надавачів послуг, так і для користувачів, які їх отримують.

У доопрацьованому проєкті постанови зокрема змінено вимоги до реквізитів платіжної інструкції, яку платник надає для переказу коштів без відкриття рахунку. Зокрема, передбачено:

Реквізити отримувача залежать від способу виплати: на рахунок – потрібно вказати ім’я та прізвище (по батькові за наявності), код та номер рахунку; на електронний платіжний засіб – вказується тільки номер платіжної картки або іншого електронного засобу; готівкою – зазначаються лише ім’я та прізвище (по батькові за наявності).

Спрощено заповнення реквізитів для оплати житлово-комунальних послуг: платнику не обов’язково вводити свої ПІБ та ідентифікаційний код.

Надавачу послуги з переказу коштів без рахунку зобов’язано забезпечити можливість платнику вказувати реквізити фактичного платника, наприклад, якщо одна особа сплачує платежі за іншу.

Також передбачено право надавача автоматично заповнювати в платіжній інструкції дані про призначення платежу, найменування отримувача, код ЄДРПОУ та номер рахунку при оплаті комунальних послуг або платежів до бюджету (наприклад, податків і зборів).

