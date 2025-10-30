Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Понад 70% українських МСБ отримують більшу частину доходу через безготівкові платежі – дослідження Mastercard

Безготівкові платежі стали основним джерелом прибутку для МСБ

72% українських підприємців малого та середнього бізнесу отримують понад половину свого доходу через безготівкові продажі. Безготівкові платежі стали не лише стандартом розрахунків, а й основним джерелом прибутку для МСБ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Mastercard SME Index.

Попри четвертий рік повномасштабної війни, 67% українських підприємців планують масштабування своєї діяльності. Серед головних напрямів — відкриття нових точок продажу та збільшення виробництва (44%), розвиток цифрових каналів (40%) і розширення асортименту товарів і послуг (35%).

Інтерес до грантових можливостей зростає: 41% опитаних брали участь у грантових програмах — це на 14 в.п. більше, ніж минулого року.

Експорт також набирає обертів: 38% підприємців уже продають товари чи послуги за кордон, а ще 24% планують це зробити. Найпопулярніші напрямки — Австрія, Болгарія, Польща та США.

Безготівкові платежі, цифровізація та ШІ

93% підприємців приймають безготівкові платежі, причому майже кожен четвертий почав це робити вже під час війни. Найпоширеніші способи розрахунків — оплата за реквізитами (45%), через смартфон як POS-термінал (35%), онлайн-оплати на сайтах або через платіжні сервіси (34%) та класичні POS-термінали (27%).

85% підприємців використовують цифрові інструменти для просування, продажів і взаємодії з клієнтами. Найчастіше бізнеси представлені в соцмережах (40%), мають власний сайт (32%), працюють на маркетплейсах (29%) або створюють мобільні додатки (23%).

Активно зростає використання технологій штучного інтелекту: 42% підприємців уже застосовують ШІ, що вдвічі більше, ніж торік. Ще 31% планують почати користуватися ним найближчим часом. Найчастіші напрями — комунікація з клієнтами (48%), переклад контенту (34%), розробка маркетингових і SMM-стратегій (32%) та створення текстів, фото й відео.

36% МСБ застосовують ШІ для персоналізації продуктів і послуг, щоб підвищити лояльність клієнтів.

Зауважимо, в Україні Mastercard співпрацює з Міністерством цифрової трансформації України над розвитком порталу "Дія.Бізнес", консультаційних центрів і цифрового сервісу "е-Підприємець", що надає підприємцям необхідні фінансові інструменти під час реєстрації бізнесу.

Також Mastercard є технологічним партнером державної програми "Національний кешбек", підтримує політику "Зроблено в Україні" та пропонує українським МСБ безплатну програму Mastercard Easy Savings із системою знижок і спеціальних пропозицій для бізнес-карток.

Зауважимо, що станом на кінець серпня безготівкові платежі українців продовжують зростати. За перше півріччя 2025 року загальна кількість операцій з використанням платіжних карток (як безготівкових, так і з отримання готівки) сягнула 4,6 мільярда, а їхня сума перевищила 3,4 трильйона гривень.

Про Mastercard SME Index 

Mastercard SME Index – дослідження стану українського мікро-, малого та середнього бізнесу, що було проведено компанією Gradus на замовлення Mastercard у серпні–вересні 2025 року. В онлайн-опитуванні взяли участь 409 респондентів – чоловіки та жінки, які є власниками або керівниками мікро-, малого та середнього бізнесу – у 20 областях України.

Автор:
Тетяна Гойденко