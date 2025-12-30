Уряд відтермінував обовʼязкове використання платіжних терміналів для ФОПів першої групи

Уряд відтермінував для ФОПів першої групи строки обовʼязкового використання платіжних терміналів на три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск.

"Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень", - підкреслила Свириденко.

Також очільниця уряду зауважила, що відтермінування строків дасть підприємцям час для підготовки до переходу на безготівкові розрахунки й на вибір зручного способу для оплати (POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди).

Як повідомлялося, раніше вимога про обов’язкове встановлення платіжних терміналів для ФОПів першої групи мала набути чинності 1 січня 2026 року згідно із постановою Кабміну №894 від 29 липня 2022 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вимагав відтермінувати строки обовʼязкового введення терміналів для найдрібніших ФОПів щонайменше до кінця війни.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 жовтня 2023 бізнес мав обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожувало штрафами.

За порушення, пов'язані з РРО/ПРРО, з 1 серпня 2025 року застосовуються максимальні штрафи. Законодавство встановлює такі розміри стягнень: