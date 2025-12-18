Відтермінування POS-терміналів для ФОПів 1 групи Мінекономіки вважає недоцільним – Гетманцев

Мінекономіки, вважає недоцільним відтермінування обов’язкових POS-терміналів для для ФОПів першої групи з 1 січня 2026 року. На врегулювання цього питання залишається лише 14 днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Отримав позицію виконавчої гілки влади щодо відтермінування обов’язкового встановлення платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи з 1 січня 2026. Відтермінування Мінекономіки вважає недоцільним", — зазначив політик.

Він заявив, що таку позицію не сприймає і не поділяє. Вважає, що "Мінекономіки не враховує реальні умови, в яких сьогодні працюють дрібні підприємці".

Гетманцев переконаний, що підприємці, які не займаються "дробленням" бізнесу чи складними схемами, просто намагаються вижити та забезпечити себе у цей надскладний період.

Нардеп підкреслив, що до початку дії нових вимог про застосування ФОПами першої групи платіжних терміналів залишається лише 14 днів.

"Вимагаю відтермінувати строки обовʼязкового введення терміналів для найдрібніших ФОПів щонайменше до кінця війни", — заявив Данило Гетманцев і додав, що з цього питання особисто звернувся до прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Раніше повідомлялося, що 72% українських підприємців малого та середнього бізнесу отримують понад половину свого доходу через безготівкові продажі.