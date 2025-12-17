Запланована подія 2

Ресторани виходять з тіні: ПДФО у галузі зріс на 60% — Гетманцев

Ресторани виходять з тіні
Ресторани виходять з тіні / Depositphotos

Після набуття чинності законом №4536 про мінімальний рівень середніх заробітних плат ресторанний бізнес, який працює з підакцизними товарами, демонструє ознаки виходу з тіні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилоа Гетманцева.

За його словами, станом на 1 листопада 2025 року надходження ПДФО за КВЕД 56.10 (діяльність ресторанів) зросли на 60,4% порівняно з попереднім періодом. Із цього приросту 36% припадає безпосередньо на збільшення фонду оплати праці, що свідчить про легалізацію частини ринку.

Позитивні зміни простежуються й у структурі зарплат. Якщо порівнювати жовтень 2025 року із січнем 2025 року, кількість платників із зарплатою менше 8 тис. грн зменшилася на 11,1%. Водночас кількість платників, які декларують зарплати понад 16 тис. грн, зросла на 952% — у 10,5 раза.

Водночас, як зазначає Гетманцев, частина компаній і ФОПів продовжує свідомо занижувати доходи, не оформлювати всіх працівників і декларувати мінімальні зарплати. Він наголосив, що бізнес і надалі має можливість безболісно виправити ці показники та вийти з тіні.

Окремо голова комітету навів приклад ресторану "БашА кухня" у Жовкві, який, за його словами, має значні обороти та штат понад 50 осіб, але у жовтні офіційно оформив лише трьох працівників із мінімальною зарплатою. За словами Гетманцева, такі випадки не залишаться поза увагою.

"(Я) підтримую малий бізнес, якщо він справді малий. Але якщо обсяги значно більші – не слід користуватися схемами дроблення на ФОП та ухилятися у сплаті податків. Чесна конкуренція завжди краща за страх і тіньові схеми", — підкреслив він.

Раніше Гетманцев наголошував, що станом на 1 листопада 2025 року сплата ПДФО топ-45 мереж фудритейла зросла на 44%. Він назвав це не випадковим стрибком, а результатом конкретних регуляторних рішень.

Автор:
Тетяна Гойденко
