Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фудритейл виходить "у білу": ринок показав перші результати боротьби з конвертами

супермаркет
На ринку залишаються компанії, які продовжують працювати за ФОП-схемами / Shutterstock

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про перші відчутні результати боротьби з тіньовими зарплатами у секторі продовольчого ритейлу. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Гетманцева.

За його словами, після запровадження нових вимог до оплати праці ринок почав виходити "в білу".

Станом на 1 листопада 2025 року сплата податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) топ-45 мереж фудритейла зросла на 44%. Гетманцев наголошує, що це не випадковий стрибок, а результат конкретних регуляторних рішень.

Ключовим чинником змін стало набрання чинності законом №4536, який з 1 жовтня зобов’язав компанії, що працюють з підакцизними товарами, дотримуватися визначеного рівня мінімальної заробітної плати. Після цього частина ринку почала переглядати зарплатну політику та відмовлятися від тіньових схем.

Зокрема, кількість торговельних мереж із середньою зарплатою понад 16 тис. грн зросла на 18%, що, за словами Гетманцева, свідчить про реальний вихід частини бізнесу з "тіні". Водночас кількість мереж із зарплатами нижче мінімального рівня скоротилася на 71%.

Разом із тим, за його словами, на ринку залишаються компанії, які продовжують працювати за ФОП-схемами та не поспішають підвищувати оплату праці. Серед таких він назвав "дроблені" мережі Marketopt, "Най-Най", Box Express Market, "Обжора", Mida, "Посад" та "Копійка / Копійка-мінімаркет".

Гетманцев підкреслив, що бізнес, який працює з підакцизними товарами, добре обізнаний із вимогами законодавства та ризиками, зокрема можливістю втрати ліцензій. За його словами, перехід на прозору модель оплати праці є питанням часу, але цей час не є необмеженим.

Раніше Гетманцев заявляв, що фудритейл залишається одним із найпроблемніших секторів за рівнем сплати податків.

Автор:
Тетяна Гойденко