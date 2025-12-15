Фудритейл виходить "у білу": ринок показав перші результати боротьби з конвертами

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про перші відчутні результати боротьби з тіньовими зарплатами у секторі продовольчого ритейлу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Гетманцева.

За його словами, після запровадження нових вимог до оплати праці ринок почав виходити "в білу".

Станом на 1 листопада 2025 року сплата податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) топ-45 мереж фудритейла зросла на 44%. Гетманцев наголошує, що це не випадковий стрибок, а результат конкретних регуляторних рішень.

Ключовим чинником змін стало набрання чинності законом №4536, який з 1 жовтня зобов’язав компанії, що працюють з підакцизними товарами, дотримуватися визначеного рівня мінімальної заробітної плати. Після цього частина ринку почала переглядати зарплатну політику та відмовлятися від тіньових схем.

Зокрема, кількість торговельних мереж із середньою зарплатою понад 16 тис. грн зросла на 18%, що, за словами Гетманцева, свідчить про реальний вихід частини бізнесу з "тіні". Водночас кількість мереж із зарплатами нижче мінімального рівня скоротилася на 71%.

Разом із тим, за його словами, на ринку залишаються компанії, які продовжують працювати за ФОП-схемами та не поспішають підвищувати оплату праці. Серед таких він назвав "дроблені" мережі Marketopt, "Най-Най", Box Express Market, "Обжора", Mida, "Посад" та "Копійка / Копійка-мінімаркет".

Гетманцев підкреслив, що бізнес, який працює з підакцизними товарами, добре обізнаний із вимогами законодавства та ризиками, зокрема можливістю втрати ліцензій. За його словами, перехід на прозору модель оплати праці є питанням часу, але цей час не є необмеженим.

Раніше Гетманцев заявляв, що фудритейл залишається одним із найпроблемніших секторів за рівнем сплати податків.