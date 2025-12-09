В Ужгороді розпочалося будівництво нового ритейл-парку

В Ужгороді розпочалося будівництво сучасного ритейл-парку на трасі міжнародного значення Київ – Чоп. Планується, що офіційне відкриття відбудеться в серпні 2026 року. повідомляє консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA), ексклюзивний брокер проекту.

Перша черга будівництва передбачає зведення ритейл-парку площею 3 500 кв. м та спортивної зони з футбольними і падл-майданчиками. Друга черга включатиме будівництво допоміжних приміщень.

Уже у травні 2026 року орендні площі передадуть торговим операторам для адаптації.

Ритейл-парк розташований на об’їзній дорозі Ужгорода, що забезпечує зручну транспортну доступність та високий трафік — близько 45 000 автомобілів на добу. Парк включатиме великий паркінг на 120 машиномісць.

Серед орендарів очікуються магазини товарів для дому, спортивного одягу та взуття, а також fashion-оператори. Генеральний директор RDA Андрій Лотоцький зазначив, що вже розпочато процес брокериджу торгового об’єкту.

Нагадаємо, протягом 2025-2026 року у Мукачеві Закарпатської області з населенням 85 тисяч відкриють три нові торговельно-розважальні центри "Росвигівський", Retail Park Mukachevo та Silver Park Mukachevo.