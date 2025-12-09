В Ужгороде началось строительство нового ритейл-парка

В Ужгороде началось строительство современного ритейл-парка на трассе международного значения Киев – Чоп. Планируется, что официальное открытие пройдет в августе 2026 года. сообщает консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA), эксклюзивный брокер проекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на консалтинговую компанию Retail & Development Advisor (RDA).

Первая очередь строительства предполагает возведение ритейл-парка площадью 3500 кв. м и спортивной зоны с футбольными и падл-площадками. Вторая очередь будет включать в себя строительство вспомогательных помещений.

Уже в мае 2026 арендные площади передадут торговым операторам для адаптации.

Ритейл-парк расположен на объездной дороге Ужгорода, что обеспечивает удобную транспортную доступность и высокий трафик около 45 000 автомобилей в сутки. Парк будет включать в себя большой паркинг на 120 машиномест.

Среди арендаторов ожидаются магазины товаров для дома, спортивной одежды и обуви, а также fashion-операторы. Генеральный директор RDA Андрей Лотоцкий отметил, что уже начат процесс брокериджа торгового объекта.

Напомним, в течение 2025-2026 года в Мукачево Закарпатской области с населением 85 тысяч откроют три новые торгово-развлекательные центры "Росвиговский", Retail Park Mukachevo и Silver Park Mukachevo .