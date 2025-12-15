Запланована подія 2

Фудритейл выходит "в белую": рынок показал первые результаты борьбы с конвертами

На рынке остаются компании, продолжающие работать по ФЛП-схемам / Shutterstock

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил о первых ощутимых результатах борьбы с теневыми зарплатами в секторе продовольственного ритейла.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

По его словам, после введения новых требований к оплате труда рынок начал выходить "в белый".

По состоянию на 1 ноября 2025 г. уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) топ-45 сетей фудритейла выросла на 44%. Гетманцев отмечает, что это не случайный скачок, а результат конкретных регуляторных решений.

Ключевым фактором изменений стало вступление в силу закона №4536, который с 1 октября обязал компании, работающие с подакцизными товарами, соблюдать определенный уровень минимальной заработной платы. После этого часть рынка начала пересматривать политику и отказываться от теневых схем.

В частности, количество торговых сетей со средней зарплатой свыше 16 тыс. грн. выросло на 18%, что, по словам Гетманцева, свидетельствует о реальном выходе части бизнеса из "тени". В то же время, количество сетей с зарплатами ниже минимального уровня сократилось на 71%.

Вместе с тем, по его словам, на рынке остаются компании, продолжающие работать по ФЛП-схемам и не спешащие повышать оплату труда. Среди таких он назвал "дробленные" сети Marketopt, "Най-Най", Box Express Market, "Обжора", Mida, "Посад" и "Копейка/Копейка-минимаркет".

Гетманцев подчеркнул, что бизнес, работающий с подакцизными товарами, хорошо знаком с требованиями законодательства и рисками, в частности возможностью потери лицензий. По его словам, переход на прозрачную модель оплаты труда является вопросом времени, но это время не ограничено.

Ранее Гетманцев заявлял, что фудритейл остается одним из самых проблемных секторов по уровню уплаты налогов.

Автор:
Татьяна Гойденко