Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,29

+0,12

EUR

49,58

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,07

49,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пересічний ФОП в Україні працює 2 роки: в яких сферах найбільш життєздатний малий бізнес

бізнесмен, калькулятор, ноутбук, документи
В яких сферах найбільш життєздатний малий бізнес, а де багато одноденок / Freepik

За даними Єдиного державного реєстру, понад 250 тисяч ФОПв закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. Кожен восьмий закритий торік бізнес працював у Києві. В середньому, пересічний український ФОП існує 2 роки та 4 місяці. Довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш “живучими” виявились ФОПи-кур'єри.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 250 209ФОПів закрилось від початку 2025 року в Україні. Пік закриттів припав на січень — тоді, після півторамісячної перерви у роботі реєстрів, одразу задокументували закриття 59 723 підприємці.

Географія закриття бізнесів

Кожен восьмий підприємець, що закрився у 2025 році, працював у Києві: 32 469 ФОПів.

На другому місці по закриттям Дніпропетровщина — 22 645 підприємців припинили свою діяльність торік. З невеликим відривом закривались малі бізнеси на Харківщині (20 481), Одещині (18 714) та Львівщині (16 521).

Фото 2 — Пересічний ФОП в Україні працює 2 роки: в яких сферах найбільш життєздатний малий бізнес

Хто закривається

За даними аналітиків, найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі — на них припадає третина закриттів (77 705). В середньому, такі бізнеси існують менш як 3 роки. Ще 16 909 ФОПв у сфері оптової торгівлі припинили свою роботу у 2025 році — такі підприємці ледь перевалюють за рік у своїй роботі. Загалом лише на нішу торгівлі припадає майже половина закриттів.

З великим відривом другими за кількістю припинень стали айтівці — 28 668 або кожен дев’ятий підприємець, що закрився торік. До слова, айтівці також серед підприємців-довгожителів — 3 роки 11 місяців.

Фото 3 — Пересічний ФОП в Україні працює 2 роки: в яких сферах найбільш життєздатний малий бізнес

Скільки живе пересічний ФОП? 

В "Опендатабот" підрахували, що 2 роки та 4 місяці складає середній термін роботи ФОПа в Україні.

Довгожителями в Україні є ФОПи, що займаються складським господарством — більш ніж 6 років пропрацювали такі підприємці.

5 років та 11 місяців працюють підприємці у сфері операцій з нерухомістю. Замикають трійцю бізнеси у сфері ремонту техніки, зокрема, побутової: 5 років і 9 місяців.

А ось найменш живучими є ФОПи-кур’єри — лише 6 місяців, в середньому, пропрацювали підприємці, які закрились у цій сфері торік.

ФОПи у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності витримують на плаву 9 місяців. Ледь більше як рік працюють підприємці у сфері вищезгаданої оптової торгівлі та освітяни.

Фото 4 — Пересічний ФОП в Україні працює 2 роки: в яких сферах найбільш життєздатний малий бізнес

Зауважимо, наприкінці 2025 року малий бізнес в Україні відчув деяке пожвавлення: вперше за останні роки у четвертому кварталі кількість вперше зареєстрованих ФОПів перевищила кількість тих, хто припинив діяльність. 

Автор:
Світлана Манько