Пересічний ФОП в Україні працює 2 роки: в яких сферах найбільш життєздатний малий бізнес

За даними Єдиного державного реєстру, понад 250 тисяч ФОПв закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. Кожен восьмий закритий торік бізнес працював у Києві. В середньому, пересічний український ФОП існує 2 роки та 4 місяці. Довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш “живучими” виявились ФОПи-кур'єри.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 250 209ФОПів закрилось від початку 2025 року в Україні. Пік закриттів припав на січень — тоді, після півторамісячної перерви у роботі реєстрів, одразу задокументували закриття 59 723 підприємці.

Географія закриття бізнесів

Кожен восьмий підприємець, що закрився у 2025 році, працював у Києві: 32 469 ФОПів.

На другому місці по закриттям Дніпропетровщина — 22 645 підприємців припинили свою діяльність торік. З невеликим відривом закривались малі бізнеси на Харківщині (20 481), Одещині (18 714) та Львівщині (16 521).

Хто закривається

За даними аналітиків, найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі — на них припадає третина закриттів (77 705). В середньому, такі бізнеси існують менш як 3 роки. Ще 16 909 ФОПв у сфері оптової торгівлі припинили свою роботу у 2025 році — такі підприємці ледь перевалюють за рік у своїй роботі. Загалом лише на нішу торгівлі припадає майже половина закриттів.

З великим відривом другими за кількістю припинень стали айтівці — 28 668 або кожен дев’ятий підприємець, що закрився торік. До слова, айтівці також серед підприємців-довгожителів — 3 роки 11 місяців.

Скільки живе пересічний ФОП? ​

В "Опендатабот" підрахували, що 2 роки та 4 місяці складає середній термін роботи ФОПа в Україні.

Довгожителями в Україні є ФОПи, що займаються складським господарством — більш ніж 6 років пропрацювали такі підприємці.

5 років та 11 місяців працюють підприємці у сфері операцій з нерухомістю. Замикають трійцю бізнеси у сфері ремонту техніки, зокрема, побутової: 5 років і 9 місяців.

А ось найменш живучими є ФОПи-кур’єри — лише 6 місяців, в середньому, пропрацювали підприємці, які закрились у цій сфері торік.

ФОПи у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності витримують на плаву 9 місяців. Ледь більше як рік працюють підприємці у сфері вищезгаданої оптової торгівлі та освітяни.

Зауважимо, наприкінці 2025 року малий бізнес в Україні відчув деяке пожвавлення: вперше за останні роки у четвертому кварталі кількість вперше зареєстрованих ФОПів перевищила кількість тих, хто припинив діяльність.