В Украине стало больше ФЛП в конце года: какие сферы выбирают

В конце 2025 года малый бизнес в Украине ощутил некоторое оживление: впервые за последние годы в четвертом квартале количество впервые зарегистрированных ФЛП превысило число прекративших деятельность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает YouControl.

В октябре-декабре 2025 года в Украине появилось примерно 58,2 тыс. новых ФЛП. Это один из самых высоких квартальных показателей за последние годы. В то же время 50,5 тыс. прекратили работу. Таким образом, прирост новых предпринимателей равен 40% — 7–8 тысяч предпринимателей.

По сравнению с IV кварталом 2024 года стало меньше прекращений деятельности — на 18%, тогда как в конце 2024 года на каждые 100 новых ФЛП приходилось почти 150 закрытых. Сейчас около 87.

Отраслевая структура

Активнее всего предприниматели регистрировались в розничной торговле — это 16,5 тыс., почти треть всех новых бизнесов квартала. Далее следуют ИТ (7,7 тыс.) и другие услуги (6,9 тыс.).

Быстрый рост показали транспорт и логистика и образовательные услуги — плюс 60–70% в год, что может свидетельствовать о повышенном спросе на перевозку, курьерах и учебных сервисах.

В то же время, ИТ остается исключением: несмотря на большое количество новых ФЛПов, в отрасли за квартал закрылось больше бизнесов, чем открылось.

Региональное распределение

По данным аналитиков, Киев остается лидером по количеству зарегистрированных ФЛП (почти 8 тыс. регистраций в IV кв. 2025). Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда было 6,6 тыс.).

Днепропетровская область – на втором месте с показателем 5,8 тыс. регистраций (+46% год к году). Третью позицию удерживает Львовщина (около 4,8 тыс. ФЛП, +43%). Далее следуют Киевская область (4,4 тыс. регистраций, +32%), Харьковщина (4 тыс., +41%) и Одесщина (4,2 тыс., +52%).

Совокупно за квартал эти шесть регионов дали более 53% всех новых регистраций ФЛП в Украине, то есть более чем каждый второй предприниматель регистрировался именно в одном из этих экономических центров.

Гендерный анализ

Женщины остаются движущей силой в регистрации новых ФЛП, но их преимущество несколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В течение октября-декабря женщины зарегистрировали около 36 тыс. ФЛП, что составляет 61% от всех новых предпринимателей квартала. Для сравнения, в IV квартале 2024 года доля женщин среди новых регистраций была выше – примерно 62–63%. Соответственно, доля мужчин выросла с 37% до 39%: мужчины зарегистрировали 22,3 тыс. новых ФЛП в IV кв. 2025.

Несмотря на эти изменения, женское малое предпринимательство уверенно доминирует: почти 6 из 10 новых ФЛП регистрируют женщины. Аналитики отмечают, что эта тенденция прослеживается уже не первый год и стала еще более отчетливой после начала полномасштабной войны, когда многие женщины начали собственный малый бизнес для поддержки семей и экономики.

В четвертом квартале 2025 года на женщин приходится около 51% всех прекращений ФЛП (25,6 тыс. случаев), а на мужчин – 49% (24,5 тыс.). В третьем квартале этот разрыв был еще больше (53% у женщин против 47% у мужчин).

"Несмотря на то, что в уходящем году количество ФЛП в стране еще немного сократилось, конец года показал: малый бизнес адаптируется, а предпринимательская активность постепенно восстанавливается по всей относительно безопасной территории Украины", - заключают аналитики.

Напомним, третий квартал 2025 года стал рекордным за последние два года по количеству регистраций малого бизнеса. Украинцы активно открывали собственное дело, и новые регистрации физических лиц-предпринимателей значительно превысили количество прекращений деятельности, несмотря на вызовы полномасштабной войны.