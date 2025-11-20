Рекорд за два года: в третьем квартале в Украине зарегистрировали 77 тыс. новых ФЛП

Третий квартал 2025 стал рекордным за последние два года по количеству регистраций малого бизнеса. Украинцы активно открывали собственное дело, и новые регистрации физических лиц-предпринимателей значительно превысили количество прекращений деятельности, несмотря на вызовы полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.Market.

Динамика регистраций и прекращений

В июле-сентябре 2025 года в Украине было зарегистрировано 77,4 тыс. ФЛП, что на четверть больше, чем в предыдущем квартале. По сравнению с третьим кварталом 2024 г. темпы начала собственного бизнеса выросли почти на 38%.

Параллельно количество прекращенных ФЛП оставалось стабильным: в третьем квартале прекратили деятельность 52,2 тыс. предпринимателей, что почти не отличается от показателя второго квартала (52,4 тыс.) и несколько превышает прошлогодний уровень (50,7 тыс.).

Таким образом, волна массовых прекращений, наблюдавшаяся в начале 2025 года (в первом квартале более 100 тыс. приостановок), уже прошла, и рынок малого бизнеса вернулся к привычным показателям.

В результате третий квартал принес чистый прирост около 25 тыс. ФЛП: на каждые три прекращения приходилось примерно 4,5 новых регистрации, что свидетельствует о возобновлении и активном расширении малого бизнеса.

Секторальное распределение новых ФЛП

Лидером по количеству новых регистраций осталась розничная торговля: 22,3 тыс. новых ФЛП, что на 37% больше, чем в третьем квартале 2024 года. Это может свидетельствовать о возобновлении внутреннего потребительского спроса и возврате предпринимателей в сферу торговых услуг.

ІТ-сектор также демонстрирует стабильный рост: в третьем квартале зарегистрировались 8,9 тыс. новых ФЛП, что на 28% больше, чем годом ранее.

Активно регистрируют ФЛП и в транспортно-логистической сфере: 7,9 тыс. новых регистраций против 3,9 тыс. в третьем квартале 2024 года (+105% год к году).

Отрасль общественного питания и продуктовой торговли также восстанавливается: количество новых ФЛП выросло на 60–70% по сравнению с прошлым годом. Образовательные услуги демонстрируют рост почти на 70% – в третьем квартале зарегистрировали 4,5 тыс. ФЛП в сфере учебных курсов и тренингов. Подобные показатели наблюдаются и в секторе финансовых услуг (+68%, 349 новых ФЛП против 207 в прошлом году).

Рост зафиксирован даже в тех областях, которые раньше находились в стагнации. К примеру, издательская деятельность увеличила количество новых ФЛП на 79% – 86 регистраций в третьем квартале 2025 года по сравнению с 48 годом ранее, что свидетельствует о возобновлении инфомедийного и книгоиздательского бизнеса.

Также растет количество ФЛП в узких нишах. Так, в курьерской и почтовой сфере количество новых регистраций возросло в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Восстановление культурной жизни тоже сказалось на бизнесе: регистрации ФЛП в области поддержки театральных и концертных мероприятий увеличились на 1200%.

Значительный рост зафиксирован и в производственно-технических направлениях. К примеру, технические испытания и исследования (код 71.20) показали прирост +500%, а производство металлических баков, резервуаров и контейнеров +400%, что, вероятно, связано с военными потребностями, спросом на топливные емкости, оборудование и инженерные услуги. Заметно увеличилось количество новых ФЛП в сфере профессионально-технического образования (+350%) и посредничества в торговле промышленным оборудованием (+344%). В целом структура новых ФЛП отражает адаптацию экономики к условиям войны, сосредотачиваясь на логистике, производстве, технических услугах и образовании.

Что касается прекращений деятельности, большинство отраслей демонстрируют значительно лучшую ситуацию по сравнению с прошлым годом. В третьем квартале 2025 года во всех ключевых секторах прекратило деятельность меньше ФЛП, чем в третьем квартале 2024 года. Особо заметно уменьшение прекращений в торговле (-18,7%) и оптовой торговли (-17,4%). Также сократились объемы прекращений в ИТ, транспорте, образовании и маркетинге.

Некоторые небольшие отрасли показывают рост прекращений, но часто это связано с небольшими абсолютными цифрами. Например, в сфере общественных организаций количество прекращенных ФОТ возросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Аналогично, небольшие ниши как производство одежды из кожи (+600%) или деятельность концертных залов (+300%) демонстрируют большие процентные изменения, хотя речь идет о небольшом количестве случаев.

Больше всего по абсолютному количеству прекращенных ФЛП остается розничная торговля, но даже здесь показатели почти вдвое ниже, чем в начале года (17,3 тыс. против 31,6 тыс.). Ни в одной из основных отраслей третьего квартала 2025 года волна прекращений больше не превышает количество новых регистраций ФЛП, что свидетельствует о стабилизации и росте малого бизнеса.

Региональное распределение регистраций ФЛП в третьем квартале 2025 года

География предпринимательства в третьем квартале 2025 г. подтверждает: наибольшая активность сосредоточена в ключевых экономических центрах страны. Лидером остается Киев – в столице за три месяца зарегистрировали 10,4 тыс. новых ФЛП, что на 21% больше, чем в предыдущем квартале, и на 26% больше, чем в прошлом.

Днепропетровская область занимает второе место почти из 8 тыс. новых ФЛП, что на 40% превышает показатель второго квартала. Высокий результат региона объясняется его ролью как промышленно-логистического хаба, расположенного близко к линии фронта: несмотря на риски регистрации здесь выросли на 52% по сравнению с прошлым годом.

Топ-6 регионов по количеству новых предпринимателей дополняют Львовская область (6 тыс.), Киевская (5,8 тыс.), Харьковская (5,6 тыс.) и Одесская (5,5 тыс.). Вместе они обеспечили около половины всех новых ФЛП в стране.

Среди регионов второй половины топ-10 интересны Полтавская область, которая поднялась на 7-е место с 3,2 тыс. регистраций – на 62% больше, чем в предыдущем квартале. Рост здесь объясняется относительной безопасностью и перемещением бизнеса с востока. Далее следуют Винницкая область (3,1 тыс.), Хмельницкая (2,6 тыс.) и Ивано-Франковская (2,4 тыс.). Все регионы топ-10 демонстрируют, что количество новых ФЛП значительно превышает количество прекращений бизнеса.

Логично, что самые большие по регистрациям области одновременно фиксируют высокие показатели прекращений. По количеству прекращенных ФЛП в третьем квартале лидирует Киев – 6,4 тыс. прекращений, далее следуют Днепропетровская (5,1 тыс.) и Одесская (3,9 тыс.). Харьковская (3,7 тыс.), Львовская (3,4 тыс.) и Киевская (3,3 тыс.) области также вошли в первую шестерку. Полтавская (2,4 тыс.), Винницкая (2,2 тыс.) и Хмельницкая (2 тыс.) области заняли следующие позиции.

Особенно показателен случай Донецкой области: хотя здесь зарегистрировано лишь 0,95 тыс. новых ФЛП, количество прекращений составило 1,6 тыс., что демонстрирует влияние войны даже на подконтрольную Украине территорию.

В то же время, другие прифронтовые регионы демонстрируют устойчивость: Харьковщина после больших потерь в прошлом году теперь показала чистый прирост около 2 тыс. ФЛП за квартал. Запорожская, Сумская, Николаевская и Херсонская области также в третьем квартале остались в плюсе – у всех количество регистраций превышает или равно количеству прекращений. В целом, кроме Донецкой области, ни один регион не показал отрицательного баланса предпринимательства.

Гендерный срез предпринимательства в третьем квартале 2025 года

В третьем квартале 2025 года женщины остаются ключевой силой в украинском малом бизнесе, однако их преимущество несколько сократилось. С июля по сентябрь женщины зарегистрировали более 47 тыс. новых ФЛП, что составляет около 61% всех предпринимателей квартала. Для сравнения, в третьем квартале 2024 года их доля среди новых ФЛП была 63,7%.

Это означает, что за год доля мужчин среди новых предпринимателей выросла примерно с 36% до 39%. Несмотря на это, женское предпринимательство продолжает доминировать: около шести из десяти новых ФЛП регистрируют именно женщины. Такая тенденция проявляется уже несколько лет и особенно усилилась после начала полномасштабной войны, когда многие женщины взяли на себя создание малого бизнеса для поддержки семей и экономики.

Ситуация обстоит иначе среди тех, кто прекратил деятельность. Год назад большинство прекращений приходилось на мужчин (около 51%), а в третьем квартале 2025 года 53,4% прекращенных ФЛП – это женщины. За три месяца свою деятельность прекратили около 28 тыс. женщин-предпринимателей и 24,3 тыс. мужчин. Таким образом, женщины чаще "сворачивают" бизнес, чем мужчины, хотя абсолютные показатели прекращений у обеих групп почти сравнялись.

Добавим, по данным Единого государственного реестра, более 225 046 тысяч новых ФЛП зарегистрировано за 9 месяцев 2025 года. Это почти столько же, как и за аналогичный период в прошлом году. В то же время, более 213 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за тот же период 2024 года.