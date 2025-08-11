За время войны вдвое сократилось количество строительных компаний

На четвертый год войны столица остается ключевым центром для строительной деятельности в Украине.

Наибольшее количество компаний, причастных к строительной сфере, сосредоточено в Киеве – 2489. В топ-5 центров строительной активности вошли также Днепропетровская (880), Киевская (865), Львовская (788) и Одесская области (658), сообщает delo.ua со ссылкой на исследование YouControl.Market.

Наименьшее количество строительных компаний имеют Житомирщина (173), Сумская (158), Черниговская (143), Тернопольская (128) и Черновицкая (115) области.

Подавляющее большинство ФЛП, работающих в строительной сфере, сосредоточено в Киеве (2101), Киевской (1855), Львовской (1583), Днепропетровской (1487) и Ивано-Франковской (1409) областях. Эти регионы формируют топ-5 по численности предпринимателей-строителей. Волынская (614), Ровенская (602), Сумская (580), Кировоградская (524) и Тернопольская (471) области имеют наименьшее количество зарегистрированных ФЛПов в строительной сфере.

Региональная концентрация компаний и ФЛПов. Инфографика: YouControl

В 2021 году рынок строительных компаний, по данным аналитики YouControl.Market, демонстрировал пиковую активность – количество зарегистрированных предприятий (2958) было почти на треть выше, чем в среднем в другие годы. Количество же компаний, прекративших деятельность, было самым высоким за последние годы – 392.

Динамика компаний и ФЛП по годам. Инфографика: YouControl

В начале вторжения в 2022 году произошел резкий спад, когда количество вновь строительных компаний сократилось почти вдвое: было зарегистрировано 1492 компании .

Значительная активизация произошла в 2023 году: зарегистрировано 2063 компании , почти на 40% больше, по сравнению с 2022-м . 2024-й сохранил оставшиеся на уровне 2023-го - 2024 компании, что свидетельствовало об определенной стабилизации рынка.

Однако в первой половине 2025 года показатель значительно уменьшился: количество зарегистрированных стройкомпаний составляет половину от всего 2021 года – 1401 .

В сегменте ФЛП , работающих в строительной сфере, динамика открытия новых предпринимателей была более стабильной, чем у юридических лиц. Единственный ощутимый спад наблюдался в 2022 году — тогда количество вновь созданных ФЛП (3518) значительно уменьшилось из-за начала полномасштабного вторжения.

Инфографика: YouControl

В другие годы - 2021 (5264), 2023 (5258) и 2024 (5355) - количество новых регистраций ФЛП оставалось примерно на одинаковом уровне.

Показатели первой половины 2025 года уже превышают половину среднегодового значения предыдущих лет – 3116 зарегистрированных ФЛП в строительном секторе по состоянию на август 2025 года.

Таким образом, аналитики отмечают, что рынок строительных компаний более чувствителен к макроэкономическим и политическим изменениям, чем рынок ФЛП, демонстрирующий большую стабильность.

Но при благоприятных инвестиционных условиях и относительной экономической прогнозируемости, 2025 год, по текущим темпам, может стать периодом высокой активности в обоих сегментах после 2021-го, с акцентом на восстановление и инфраструктурные проекты.

