Застройщики будут отвечать за качество работ 10 лет: правительственный законопроект уже зарегистрировали в Раде

многопоперховка, дом
Застройщики будут отвечать за качество работ 10 лет. / Freepik

Сегодня, 7 августа, правительство зарегистрировало законопроект о предоставлении гарантийного срока на законченные строительством объекты, принятые в эксплуатацию. Документ регулирует вопрос обеспечения защиты прав потребителей в случае обнаружения скрытых дефектов строительства в течение 10 лет гарантийного срока.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Накануне Минразвития сообщило, что в ряд одобрило изменения в законодательство, которые обязут застройщиков нести ответственность за качество новостроек. Именно сегодня он прошел регистрацию в парламенте.

Инициатором с аконопроектом №13607 "О внесении изменений в статью 884 Гражданского кодекса Украины о предоставлении гарантийного срока на законченные строительством объекты, принятые в установленном порядке в эксплуатацию" выступила премьер Юлия Свириденко.

Какие гарантии предусмотрены?

Документом предлагается внести следующие изменения :

  • подрядчик гарантирует качество оконченных строительных работ и смонтированных конструкций, достижение объектом строительства определенных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;
  • гарантийные сроки качества оконченных строительных работ устанавливаются в договоре подряда с учетом требований к этим работам и конструкциям, определенным в проектной документации;
  • гарантийный срок для оконченных строительством объектов составляет 10 лет со дня принятия в эксплуатацию оконченного строительством объекта, если больший гарантийный срок не установлен договором подряда;
  • гарантия качества на законченные строительством объекты обеспечивается заказчиком или его правопреемником и т.д.

Кроме того, подрядчик или его правопреемник отвечает за недостатки, выявленные в пределах гарантийного срока, если он не докажет, что они произошли не по его вине.

Ранее Госстат сообщил, что в первом квартале 2025 года в Украине оживилось строительство: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы выросли на треть.

Автор:
Татьяна Ковальчук