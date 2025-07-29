Объемы строительства квартир выросли на треть в I квартале 2025-го

Госстат обнародовал свежие данные по объемам начала строительства за 1 квартал 2025 года.

В первом квартале 2025 года в Украине активизировалось строительство: начали строить 22 698 квартир, а общая площадь будущего жилья составляла 1,4 млн кв.м, сообщило Delo.ua со ссылкой на Госстат.

В прошлом году в 1 квартале 2024 года в стране начали строить 16 693 квартиры, а площадь жилья на начало строительства составляла 919,1 тыс. квадратных метров.

"В 1 квартале 2025 года количество квартир на начало строительства увеличилось год к году примерно на 35%. А общая площадь жилья на начало строительства выросла почти на 52%. Такие показатели могут свидетельствовать об активизации девелоперской деятельности в стране и потенциальном увеличении предложения на рынке недвижимости в ближайшие 2-5 лет", - говорят аналитики ЛУН.

Самое активное новое строительство начинали в Киевской области – за этот период здесь начали возводить 9292 квартиры общей площадью 594,6 тыс. квадратных метров.

Инфографика: ЛУН

На втором месте – строители Львовской области, которые за первые три месяца года начали строить 3067 новых квартир общей площадью 247,9 тыс. квадратных метров.

Третье место заняли застройщики Киева: за 1 квартал в столице стартовало строительство 1711 новых квартир общей площадью 145,3 тыс. квадратных метров.

Инфографика: ЛУН

Также среди лидеров Ивано-Франковска ( 1530 квартир) , Винницкая ( 973) , Закарпатская ( 968) , Черновицкая ( 965) и Волынская (923) области.

Ранее Delo.ua писало о том, что , по данным аналитики M4U, многим людям жилья не хватит.