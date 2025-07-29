Обсяги будівництва квартир зросли на третину в І кварталі 2025-го

Держстат оприлюднив свіжі дані про обсяги початку будівництва за 1 квартал 2025 року.

У першому кварталі 2025 року в Україні пожвавилось будівництво: почали будувати 22698 квартир, а загальна площа майбутнього житла становила 1,4 млн кв.м, повідомило Delo.ua з посиланням на Держстат.

Торік у 1 кварталі 2024 року в країні почали будувати 16693 квартири, а площа житла на початок будівництва становила 919,1 тис. квадратних метрів.

"У 1 кварталі 2025 року кількість квартир на початок будівництва збільшилась рік до року приблизно на 35%. А загальна площа житла на початок будівництва зросла майже на 52%. Такі показники можуть свідчити про активізацію девелоперської діяльності в країні та потенційне збільшення пропозиції на ринку нерухомості в найближчі 2-5 років", - нашогошують аналітики ЛУН.

Найактивніше нове будівництво розпочинали в Київській області - за цей період тут почали зводити 9292 квартири загальною площею 594,6 тис. квадратних метрів.

Інфографіка: ЛУН

На другому місці - будівельники Львівської області, які за перші три місяці року почали будувати 3067 нових квартир загальною площею 247,9 тис. квадратних метрів.

Третє місце посіли забудовники Києва: протягом 1 кварталу в столиці стартувало будівництво 1711 нових квартир загальною площею 145,3 тис. квадратних метрів.

Інфографіка: ЛУН

Також серед лідерів Івано-Франківська (1530 квартир), Вінницька (973), Закарпатська (968), Чернівецька (965) та Волинська (923) області.

Раніше Delo.ua писало проте, що, за даними аналітики M4U, багатьом людям житла не вистачить.