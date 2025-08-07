Застройщиков обяжут устранять недостатки в новостройках: что известно

Правительство одобрило изменения в законодательство, которые обязуют застройщиков нести ответственность за качество новостроек в течение не менее 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Законопроект предусматривает четкий механизм устранения недостатков и компенсации расходов собственникам жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минразвития.

Гарантия на новостройки 10 лет

Правительство поддержало законодательные изменения, усиливающие защиту прав потребителей на рынке недвижимости и устанавливающие четкие и длительные гарантии качества строительства.

Владельцы квартир в новостройках после ввода дома в эксплуатацию часто сталкиваются с проблемой устранения недостатков. Они не имеют возможности урегулировать этот вопрос непосредственно с застройщиком и вынуждены ремонтировать повреждения за свой счет. Ответственность за качество строительных работ возложена исключительно на подрядчика.

Новый законопроект предполагает, что застройщик будет нести ответственность за качество объектов в течение длительного периода после их принятия в эксплуатацию и обязан проводить необходимые ремонты. Это будет способствовать росту доверия к строительной отрасли и позволит владельцам недвижимости надежный механизм для решения проблем, связанных с выявленными дефектами.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в статью 884 Гражданского кодекса Украины", устанавливающего гарантийный срок на завершенные строительством объекты, принятые в эксплуатацию в соответствии с действующим порядком.

Какие изменения предусмотрены:

Гарантийный срок качества зданий не может быть менее 10 лет с момента принятия объекта в эксплуатацию. Исключение составляют дома, построенные по строительному паспорту, и объекты с незначительными повреждениями (СС1), работы на которых выполнены хозяйственным методом.

Гарантию качества на сданный в эксплуатацию объект предоставляет застройщик или его правопреемник, отвечающий за недостатки, влияющие на эксплуатацию и обнаруженные в течение гарантийного срока. Исключением является случай, когда застройщик докажет, что не имеет к этому отношения.

Издержки, выявленные собственником имущества в течение гарантийного срока, должен устранять застройщик или его правопреемник. Если владелец ремонтировал повреждение самостоятельно, он вправе потребовать полного возмещения расходов.

Споры по устранению недостатков между собственником недвижимости и застройщиком или его правопреемником будут разрешаться через суд.

Напомним, в Киеве стартовал прием заявлений на ежемесячное пособие в размере 20 тысяч гривен для аренды жилья. Речь идет о семьях, дома которых признаны непригодными для проживания в результате российских ударов по столице.