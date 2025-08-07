Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Застройщиков обяжут устранять недостатки в новостройках: что известно

строительство, работники
Гарантии качества на строительство станут обязательными / Freepik

Правительство одобрило изменения в законодательство, которые обязуют застройщиков нести ответственность за качество новостроек в течение не менее 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Законопроект предусматривает четкий механизм устранения недостатков и компенсации расходов собственникам жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минразвития.

Гарантия на новостройки 10 лет

Правительство поддержало законодательные изменения, усиливающие защиту прав потребителей на рынке недвижимости и устанавливающие четкие и длительные гарантии качества строительства.

Владельцы квартир в новостройках после ввода дома в эксплуатацию часто сталкиваются с проблемой устранения недостатков. Они не имеют возможности урегулировать этот вопрос непосредственно с застройщиком и вынуждены ремонтировать повреждения за свой счет. Ответственность за качество строительных работ возложена исключительно на подрядчика.

Новый законопроект предполагает, что застройщик будет нести ответственность за качество объектов в течение длительного периода после их принятия в эксплуатацию и обязан проводить необходимые ремонты. Это будет способствовать росту доверия к строительной отрасли и позволит владельцам недвижимости надежный механизм для решения проблем, связанных с выявленными дефектами.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в статью 884 Гражданского кодекса Украины", устанавливающего гарантийный срок на завершенные строительством объекты, принятые в эксплуатацию в соответствии с действующим порядком.

Какие изменения предусмотрены:

  • Гарантийный срок качества зданий не может быть менее 10 лет с момента принятия объекта в эксплуатацию. Исключение составляют дома, построенные по строительному паспорту, и объекты с незначительными повреждениями (СС1), работы на которых выполнены хозяйственным методом.
  • Гарантию качества на сданный в эксплуатацию объект предоставляет застройщик или его правопреемник, отвечающий за недостатки, влияющие на эксплуатацию и обнаруженные в течение гарантийного срока. Исключением является случай, когда застройщик докажет, что не имеет к этому отношения.
  • Издержки, выявленные собственником имущества в течение гарантийного срока, должен устранять застройщик или его правопреемник. Если владелец ремонтировал повреждение самостоятельно, он вправе потребовать полного возмещения расходов.
  • Споры по устранению недостатков между собственником недвижимости и застройщиком или его правопреемником будут разрешаться через суд.

Напомним, в Киеве стартовал прием заявлений на ежемесячное пособие в размере 20 тысяч гривен для аренды жилья. Речь идет о семьях, дома которых признаны непригодными для проживания в результате российских ударов по столице.

Автор:
Ольга Опенько