20 000 грн щомісяця: Київ вже приймає заяви на допомогу від мешканців столиці, чиї домівки зруйновані внаслідок атак РФ

У Києві стартував прийом заяв на щомісячну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень для оренди житла. Йдеться про родини, домівки яких визнані непридатними для проживання внаслідок російських ударів по столиці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис заступниці голови КМДА з соціальної та ветеранської політики Марини Хонди.

"Київ продовжує підтримувати мешканців, які постраждали через війну. З 2022 року кияни, чиє житло було пошкоджене або зруйноване, вже отримали понад 110 мільйонів гривень допомоги", — зазначила Хонда.

Із 2022 року одноразову допомогу 10 000 гривень отримали понад 11 тисяч родин. Лише у 2025 році цією підтримкою скористалося понад 3100 сімей.

"Раніше ми розміщували соціально незахищених мешканців у житлі резервного фонду. Але сьогодні таких можливостей вже немає. Тому за ініціативи мера Києва Віталій Кличко місто переходить до фінансування оренди", — повідомила чиновниця.

За її словами, через ЦНАПи вже можна подати заяву на щомісячну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Також 359 родин уже отримали виплату в 40 тисяч гривень, щоб швидко зняти квартиру — загалом на понад 14,3 мільйона гривень.

Марина Хонда зауважила, що допомогу протягом 12 місяців (або менше — у разі відновлення житла чи отримання державної компенсації) отримуватимуть кияни, які не мають у власності іншого житла на території столиці.

Крім того, допомогу можуть отримати власники пошкодженого чи зруйнованого житла з 24 лютого 2022 року, якщо воно досі не відновлене і люди не отримали за нього державну компенсацію.

Нагадаємо, з 1 січня до 25 червня 2025 року з міського бюджету Києва виплачено 45 млн 360 тис. грн допомоги мешканцям столиці, постраждалим від ворожих атак.