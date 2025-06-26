Київ виплатив понад 45 млн грн допомоги постраждалим від російських атак

З 1 січня до 25 червня 2025 року з міського бюджету Києва виплачено 45 млн 360 тис. грн допомоги мешканцям столиці, постраждалим від ворожих атак.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Зокрема, по 10 тис. грн отримали 3 100 осіб і по 40 тис. грн – 11 054.

"Із самого початку повномасштабної війни місто виплачує постраждалим від обстрілів по 10 000 грн. У 2022 році такі виплати отримали 1 012 мешканці, у 2023-му – 3 104, у 2024-му – 3 838 особам", - наголосив Поворозник.

Він зауважив, що у зв’язку з нинішніми надтяжкими наслідками руйнувань і знищенням житла внесено відповідні зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025–2027 роки". Ними передбачено також надання 20 000 грн щомісячної матеріальної допомоги тим, чиє майно в результаті атак є непридатним для проживання.

За словами Поворозника, після ворожої атаки 24 квітня 2025 року виплачено матеріальну допомогу в розмірі 10 000 гривень:

у Святошинському районі – на суму 9 млн 910 тис. грн;

у Солом’янському – на суму 10 млн 220 тис. грн;

у Шевченківському – на суму 1 млн 820 тис. грн.

Також у цей час у Святошинському районі по 40 тис. грн отримали 252 особи (на загальну суму 10 млн 80 тис. грн), у Солом’янському – 2 особи.

У Шевченківському районі прийом заявок від постраждалих наразі ще триває. Як обіцяють, отримані від них документи фахівці опрацюють у найкоротші терміни.

Нагадаємо, із початку повномасштабної війни в Києві вже відновили 25 багатоквартирних будинків, що зазнали значних ушкоджень унаслідок російських атак. Ще на семи об’єктах тривають ремонтні роботи.