Від обстрілів до ремонту: у Києві вже відновили 25 багатоквартирних будинків, ще сім - у процесі ремонту

Із початку повномасштабної війни в Києві вже відновили 25 багатоквартирних будинків, що зазнали значних ушкоджень унаслідок російських атак. Ще на семи об’єктах тривають ремонтні роботи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві ремонтують будинки після обстрілів

У Києві триває системне відновлення житлової інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії. За результатами технічного та комісійного обстеження у місті визначено 72 багатоквартирні будинки, що зазнали суттєвих ушкоджень. Із них 36 — упродовж 2025 року. Всі об’єкти відновлюються за рахунок коштів міського бюджету.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час розширеної наради під головуванням мера Віталія Кличка, наразі завершено ремонтні роботи у 25 будинках. Ще на семи об’єктах триває реконструкція, на решті — ведеться підготовка проєктно-кошторисної документації.

Міська влада акцентує увагу на якнайшвидшому відновленні житла, щоб повернути мешканців до комфортних умов проживання.

Перелік житлових будинків, які потребують реконструкції або капітального ремонту, затверджений відповідним розпорядженням міської влади. У 2025 році до нього додали ще 36 об’єктів, що зазнали серйозних пошкоджень.

Загалом від початку повномасштабної війни у столиці було пошкоджено майже 2 400 будівель та споруд, з яких понад 1 600 становлять багатоквартирні житлові будинки.

Нагадаємо, Київ інвестував понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету у відновлення житлових будинків, що зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Із 36 найбільш постраждалих будівель уже завершено капітальний ремонт 24, ще 12 перебувають у процесі відновлення.