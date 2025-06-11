У Бородянці зводять новий будинок замість зруйнованої багатоповерхівки

У Бородянці на Київщині розпочалося будівництво нового дев’ятиповерхового житлового будинку на місці зруйнованої багатоповерхівки по вулиці Центральній, 359.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Відбудова Бородянки

У Бородянці розпочато будівництво нового багатоквартирного житлового будинку на місці зруйнованої дев’ятиповерхівки, яка стала символом масштабних пошкоджень у селищі. За попередньо проведеним демонтажем залишків старої будівлі розпочалися підготовчі роботи до зведення нового житла.

Проєкт передбачає спорудження сучасної дев’ятиповерхівки на 105 квартир із енергоефективними рішеннями та раціональним плануванням. Це важливий етап комплексного відновлення житлової інфраструктури населеного пункту.

У Бородянці триває системне відновлення — від будівництва житла до модернізації комунікаційних мереж: водо- та газопостачання, електромереж і систем водовідведення. Кожен новий об’єкт — крок до повернення повноцінного життя в постраждалі від війни громади, наголошують в пресслужбі.

Будівництво на місці символу руйнувань

2 березня 2022 року російські війська здійснили авіаудари по житлових кварталах Бородянки, скинувши бомби на сім багатоповерхових будинків на вулиці Центральній. Також ці об'єкти обстрілювали з танків та бронетехніки. Однією з найбільш постраждалих стала дев’ятиповерхівка з трьома під’їздами, яка майже повністю зруйнувалася — від неї залишилися лише уламки.

У підвалі будинку перебували люди, які ховалися від обстрілів, однак через дії окупантів розібрати завали для порятунку постраждалих було неможливо. Лише після звільнення Бородянки вдалося повністю розчистити руйнування та оцінити масштаби трагедії.

Нагадаємо, у Бородянцітриває масштабна відбудова житлової та соціальної інфраструктури після руйнувань, завданих російською агресією. Станом на червень 2025 року вже відновлено 592 об’єкти з 825 зруйнованих або пошкоджених.

За оцінкою аналітиків KSE Institute, збитки, завдані інфраструктурі Бородянки склали 148,4 мільйона доларів.