В Бородянке строят новый дом вместо разрушенной многоэтажки

В Бородянке в Киевской области началось строительство нового девятиэтажного жилого дома на месте разрушенной многоэтажки по улице Центральной, 359.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Восстановление Бородянки

В Бородянке начато строительство нового многоквартирного жилого дома на месте разрушенной девятиэтажки, ставшей символом масштабных повреждений в поселке. За предварительно проведенным демонтажем остатков старого здания начались подготовительные работы по возведению нового жилья.

Проект предусматривает строительство современной девятиэтажки на 105 квартир с энергоэффективными решениями и рациональной планировкой. Это важный этап комплексного обновления жилищной инфраструктуры населенного пункта.

В Бородянке идет системное восстановление — от строительства жилья до модернизации коммуникационных сетей: водо- и газоснабжения, электросетей и систем водоотвода. Каждый новый объект — шаг к возвращению полноценной жизни в пострадавшие от войны общины, отмечают в пресс-службе.

Строительство на месте символа разрушений

2 марта 2022 года российские войска совершили авиаудары по жилым кварталам Бородянки, сбросив бомбы на семь многоэтажных домов по улице Центральной. Также эти объекты были обстреляны из танков и бронетехники. Одной из наиболее пострадавших стала почти полностью разрушившаяся девятиэтажка с тремя подъездами — от нее остались лишь обломки.

В подвале дома находились скрывавшиеся от обстрелов люди, однако из-за действий оккупантов разобрать завалы для спасения пострадавших было невозможно. Только после увольнения Бородянки удалось полностью расчистить разрушения и оценить масштабы трагедии.

Напомним, в Бородянке продолжается масштабное восстановление жилищной и социальной инфраструктуры после разрушений, нанесенных российской агрессией. По состоянию на июнь 2025 года уже восстановлено 592 объекта из 825 разрушенных или поврежденных.

По оценке аналитиков KSE Institute, ущерб, причиненный инфраструктуре Бородянки составил 148,4 миллиона долларов.