В Бородянке восстановили более 590 объектов: когда смогут заселиться люди

В Бородянке в Киевской области продолжается масштабное восстановление жилищной и социальной инфраструктуры после разрушений, нанесенных российской агрессией. По состоянию на июнь 2025 года уже восстановлено 592 объекта из 825 разрушенных или поврежденных.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Работы продолжаются еще на 61 жилом объекте, в том числе 42 из них – в рамках проекта, координирующего Киевская ОВА, и еще 19 – под руководством Службы восстановления в Киевской области.

"Бородянка. Один из самых болезненных примеров того, что оставляет после себя российская армия. Часть объектов уже на этапе фасадных и внутренних работ. Задача — обеспечить первые заселения уже осенью. Это приоритет для всей команды. Процесс держим в работе ежедневно", — отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Параллельно с восстановлением жилья в обществе создаются новые публичные пространства. В частности, в апреле открыт временный Активный Парк – мобильное пространство для спорта и взаимодействия. Здесь обустроены зоны для баскетбола, панна-футбола, тенниса, скейт-парка и площадки для стрит-воркаута.

Парк работает в тестовом режиме, после чего адаптируется для постоянного функционирования. Инициатива реализуется в рамках президентской программы "Активные парки".

Сейчас в Бородянке проживает около 10 тысяч человек – это почти 80% довоенного населения. Особое внимание в рамках восстановления правительство уделяет сохранению мест массовых преступлений против гражданского населения — мемориализация должна стать важной составляющей достойного чествования памяти погибших и документирования российских военных преступлений.

Напомним, по оценке аналитиков KSE Institute, ущерб, нанесенный инфраструктуре Бородянки составил 148,4 миллиона долларов.