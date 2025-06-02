У Бородянці відновили понад 590 об'єктів: коли зможуть заселитися люди

У Бородянці на Київщині триває масштабна відбудова житлової та соціальної інфраструктури після руйнувань, завданих російською агресією. Станом на червень 2025 року вже відновлено 592 об’єкти з 825 зруйнованих або пошкоджених.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Роботи продовжуються ще на 61 житловому об’єкті, зокрема 42 з них — у межах проєкту, що координує Київська ОВА, і ще 19 — під керівництвом Служби відновлення у Київській області.

"Бородянка. Один із найболючіших прикладів того, що залишає після себе російська армія. Частина обʼєктів уже на етапі фасадних і внутрішніх робіт. Завдання забезпечити перші заселення вже восени. Це пріоритет для всієї команди. Процес тримаємо в роботі щоденно", — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Паралельно з відновленням житла у громаді створюються нові публічні простори. Зокрема, у квітні відкрито тимчасовий Активний Парк — мобільний простір для спорту і взаємодії. Тут облаштовані зони для баскетболу, панна-футболу, тенісу, скейт-парк і майданчики для стріт-воркауту.

Парк працює у тестовому режимі, після чого його адаптують для постійного функціонування. Ініціатива реалізується у межах президентської програми "Активні парки".

Наразі в Бородянці проживає близько 10 тисяч людей — це майже 80% довоєнного населення. Окрему увагу в межах відбудови уряд приділяє збереженню місць масових злочинів проти цивільного населення — меморіалізація має стати важливою складовою гідного вшанування пам’яті загиблих і документування російських воєнних злочинів.

Нагадаємо, за оцінкою аналітиків KSE Institute, збитки, завдані інфраструктурі Бородянки склали 148,4 мільйона доларів.