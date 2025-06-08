За час війни в Україні стартувало будівництво 600 нових ЖК

На первинному ринку нерухомості спостерігається зростання об'ємів житла - девелопери наздоганяють довоєнний рівень. Показники продажу наразі на рівні 20% порівняно з 2021 роком.

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За понад три роки повномасштабної війни у регіонах України стартувало 594 нових ЖК, повідомляє Delo.ua з посиланням на Head of sales ЛУН Ольга Петросюк.

"За перший квартал 2025 року повводилось житла майже як в довоєнному 2021 році. По старту нових продажів дані, як в попередні роки. Щодо попиту на квартири в новобудовах, перший квартал 2025 року набагато кращий, ніж торік", - наголосила Петросюк.

Найбільше будівельних майанчиків запустила Львівська область (166) - удвічі більше, ніж Київська область (84), яка теж будує активно.

Інфографіка: ЛУН

В Івано-Франківській області стартували продажі в 66 ЖК, у Закарпатті - 65, на Тернопільщині - 49 проєктів.

Загалом, як свідчить остання статистика ЛУН, темпи введення житла в експлуатацію продовжують зростати і наздоганяють довоєнний рівень, заявила Петросюк під час Українського будівельного форуму. Показник 2024 року на 32% вищий, ніж 2023 рік, але ще на 15% менший, ніж 2021-ий.

Інфографіка: ЛУН

У 2025 році темпи будівництва не зменшуються. Топ-5 регіонів за зданими метрами у першому кварталі цього року очолює Київська область - 32% (720 тис.кв.м) , Львівщина утричі менше - 11% 260 тис. кв.м.

Інфографіка: ЛУН

Щодо продажів дані не настільки оптимістичні. Згідно з закритим синдикативним опитуванням девелоперів, рівень щорічних продажів наразі не перевищив позначки у 20% від об'ємів довоєнного 2021 року.

"Якщо брати 2021 рік за 100%, то в 2022 році було продано від них 10% квартир. 2023-ій був кращим удвічі, ніж 2022, тоді було продано п'яту частину (20%) квартир від продажу в 2021році. У 2024 році кількість продажів зменшилась на15%, порівняно з попереднім роком", - наголосила Ольга Петросюк.

Втім у першому кварталі 2025 року продажі були вищі, ніж в попередні роки війни.

Раніше Delo.ua писало про те, що Івано-Франківськ - чемпіон у зростанні цін на первинному ринку.