От обстрелов к ремонту: в Киеве уже восстановили 25 многоквартирных домов, еще семь – в процессе ремонта

С начала полномасштабной войны в Киеве уже восстановили 25 многоквартирных домов, которые получили значительные повреждения в результате российских атак. Еще на семи объектах продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

В Киеве ремонтируют дома после обстрелов

В Киеве продолжается системное восстановление жилищной инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии. По результатам технического и комиссионного обследования в городе определено 72 многоквартирных дома, которые получили существенные повреждения. Из них 36 – в течение 2025 года. Все объекты восстанавливаются из средств городского бюджета.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время расширенного совещания под председательством мэра Виталия Кличко, в настоящее время завершены ремонтные работы в 25 домах. Еще на семи объектах идет реконструкция, на остальных ведется подготовка проектно-сметной документации.

Городские власти акцентируют внимание на скорейшем восстановлении жилья, чтобы вернуть жильцов к комфортным условиям проживания.

Перечень жилых домов, нуждающихся в реконструкции или капитальном ремонте, утвержден соответствующим распоряжением городских властей. В 2025 году к нему добавили еще 36 объектов, которые получили серьезные повреждения.

Всего с начала полномасштабной войны в столице было повреждено почти 2400 зданий и сооружений, из которых более 1600 составляют многоквартирные жилые дома.

Напомним, Киев инвестировал более 900 миллионов гривен из городского бюджета в восстановление жилых домов, которые получили повреждения в результате вражеских обстрелов. Из 36 наиболее пострадавших зданий уже завершен капитальный ремонт 24, еще 12 находятся в процессе восстановления.