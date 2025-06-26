Киев выплатил более 45 млн грн помощи пострадавшим от российских атак

С 1 января по 25 июня 2025 года из городского бюджета Киева выплачено 45 млн 360 тыс. грн помощи жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

В частности, по 10 тыс. грн получили 3100 человек и по 40 тыс. грн. грн – 11 054.

"С самого начала полномасштабной войны город выплачивает пострадавшим от обстрелов по 10 000 грн. В 2022 году такие выплаты получили 1 012 жителей, в 2023-м — 3 104, в 2024-м — 3 838 человек", — подчеркнул Поворозник.

Он отметил, что в связи с нынешними сверхтяжелыми последствиями разрушений и уничтожением жилья внесены соответствующие изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2025-2027 годы". Ими предусмотрено также предоставление 20 000 грн ежемесячной материальной помощи тем, что является.

По словам Поворозника, после вражеской атаки 24 апреля 2025 выплачена материальная помощь в размере 10 000 гривен:

в Святошинском районе – на сумму 9 млн 910 тыс. грн;

в Соломенском – на сумму 10 млн 220 тыс. грн;

в Шевченковском – на сумму 1 млн 820 тыс. грн.

Также в настоящее время в Святошинском районе по 40 тыс. грн получили 252 человека (на общую сумму 10 млн 80 тыс. грн), в Соломенском – 2 человека.

В Шевченковском районе прием заявок от пострадавших еще продолжается. Как обещают, полученные от них документы специалисты проработают в кратчайшие сроки.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Киеве уже восстановили 25 многоквартирных домов, которые получили значительные повреждения в результате российских атак. Еще на семи объектах продолжаются ремонтные работы.