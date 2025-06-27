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20 000 грн ежемесячно: Киев уже принимает заявления о помощи от жителей столицы, чьи дома разрушены в результате атак РФ
В Киеве стартовал прием заявлений на ежемесячное пособие в размере 20 тысяч гривен для аренды жилья. Речь идет о семьях, дома которых признаны непригодными для проживания в результате российских ударов по столице.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА по социальной и ветеранской политике Марины Хонды.
"Киев продолжает поддерживать пострадавших из-за войны жителей. С 2022 года киевляне, чье жилье было повреждено или разрушено, уже получили более 110 миллионов гривен помощи", — отметила Хонда.
С 2022 года единовременную помощь 10 000 гривен получили более 11 тысяч семей. Только в 2025 году этой поддержкой воспользовалось более 3100 семей.
"Раньше мы размещали социально незащищенных жителей в жилье резервного фонда. Но сегодня таких возможностей уже нет. Поэтому по инициативе мэра Киева Виталий Кличко город переходит к финансированию аренды", — сообщила чиновница.
По ее словам, через ЦНАП уже можно подать заявление на ежемесячную помощь в размере 20 тысяч гривен. Также 359 семей уже получили выплату в 40 тысяч гривен, чтобы быстро снять квартиру — в общей сложности более 14,3 миллиона гривен.
Марина Хонда отметила, что помощь в течение 12 месяцев (или меньшее — в случае восстановления жилья или получения государственной компенсации) будут получать киевляне, не имеющие в собственности другого жилья на территории столицы.
Кроме того, помощь могут получить владельцы поврежденного или разрушенного жилья с 24 февраля 2022 года, если оно до сих пор не восстановлено и люди не получили за него государственную компенсацию.
Напомним, с 1 января по 25 июня 2025 года из городского бюджета Киева выплачено 45 млн 360 тыс. грн помощи жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак.