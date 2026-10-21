Энергетика, медицина и кибербезопасность: Швеция окажет Украине помощь более чем на €47 млн

Швеция выделяет новый пакет гражданской поддержки для Украины на сумму 522 млн шведских крон (47 014 191 евро) на 2026 год. Главная цель финансирования — обеспечение насущных потребностей страны в начале и в течение зимнего периода.

Как пишет Dilo, об этом говорится в совместном пресс-релизе МИД и Министерства сельского хозяйства и инфраструктуры Швеции.

"Россия продолжает эскалировать свои атаки на гражданские цели в Украине. В частности, мишенями являются энергетическая инфраструктура и транспортные пути, что оказало серьезное влияние на экономику Украины и гражданское население", — говорится в заявлении шведской стороны.

На что направят средства

Наибольшую часть пакета – 271 млн шведских крон – предусмотрели на энергетическую поддержку. Еще 60 млн крон будут направлены через Фонд ООН по делам беженцев, а 50 млн крон — на гуманитарную помощь.

Кроме того, 67 млн шведских крон выделят на усиление гражданской кибербезопасности Украины. Еще 74 млн. крон получит Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ) для поддержки системы здравоохранения и медицинского обслуживания .

Общий объем шведской помощи

Новый пакет поддержки стоимостью 522 млн шведских крон увеличил общий объем помощи Швеции Украине до ориентировочно 158 млрд шведских крон с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Из этой суммы 29,6 млрд шведских крон направлено непосредственно на гражданскую поддержку. В 2026 году объем предоставленной гражданской помощи на сегодняшний день оценивается ориентировочно в 10,1 млрд шведских крон.

Напомним, Швеция направит дополнительные 60 млн шведских крон (около €5,4 млн) в Фонд поддержки транспорта Украины.